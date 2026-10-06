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Les Espoirs suisses giflés par la France et privés d’Euro

Switzerland&#039;s U21 head coach Alex Frei, left, speak with Switzerland&#039;s Liam Chipperfield during the UEFA European Under-21 Championship 2027 Qualifying Group C soccer match between Switzerla ...
Liam Chipperfield et son coach Alex Frei.image: Keystone

Les Espoirs suisses giflés par la France et privés d’Euro

L’équipe de Suisse espoirs s’est lourdement inclinée 7-1 en France mardi, un résultat qui la prive du prochain championnat d’Europe M21.
06.10.2026, 22:0206.10.2026, 22:02

La Suisse ne sera pas de la partie à l'Euro M21 en 2027. Largement battue en France mardi soir (7-1), elle termine 3e de son groupe derrière l'Islande, qui a assuré l'essentiel aux Iles Féroé (2-0).

Le premier naufrage des Rougets chez les Islandais la semaine dernière (5-1) aura pesé lourd dans la balance à l'heure du décompte final. Tout comme le camouflet au Luxembourg (défaite 2-1) en novembre 2025, qui avait précipité le départ de l'ex-sélectionneur Sascha Stauch.

Son successeur Alex Frei n'aura donc pas réussi à ramener la Suisse à l'Euro M21 après l'édition manquée de 2025. La dernière participation des Rougets à la compétition continentale remonte à 2023, lorsqu'ils avaient atteint les quarts de finale.

Mardi à Orléans, les jeunes Suisses ont encore constaté l'écart qui les sépare des meilleures nations européennes. Le score était déjà de 3-0 à la mi-temps après un doublé de Mathys Tel. L'attaquant de Tottenham s'est offert un triplé en deuxième période après la réduction du score de Liam Chipperfield (4-1, 53e).

Avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 3 défaites) en 10 matchs, la Suisse termine au 3e rang, neuf points derrière la France et un point seulement derrière les Islandais. Ceux-ci doivent encore disputer les barrages avant d'accéder à la phase finale.

(ats/roc)

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