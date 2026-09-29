Le géant du football anglais a immédiatement annoncé qu'il allait contester les conclusions de l'enquête. Keystone

City reconnu «coupable» de «graves» infractions financières

Le club de Manchester City a été officiellement reconnu «coupable» de «graves» infractions financières sur la période 2009-2018 par la Premier League. Celle-ci l'a annoncé mardi soir.

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Une commission indépendante a trouvé que le club était «coupable de tous les chefs d'accusation liés à des violations graves des règles financières de la Premier League (...) et d'une majorité de chefs d'accusation liés à son manque de coopération avec l'enquête menée par la Ligue».

Le géant du football anglais a immédiatement annoncé qu'il allait contester les conclusions de l'enquête, se disant «innocent» des «accusations» qui le visent. Il a possibilité de faire appel des conclusions de l'enquête jusqu'à vendredi, a précisé la Premier League.

Une sanction doit encore être prononcée, sans que l'instance n'ait précisé de calendrier. L'éventail des sanctions possibles comprend des pénalités financières, une interdiction de recruter, un retrait de points avec un risque de relégation en division inférieure, voire une exclusion du championnat.

Cette communication de la Premier League confirme des informations de The Athletic qui faisaient état, vendredi, de nombreuses violations des règles financières par Manchester City. Ces révélations ont fait l'effet d'une bombe en Angleterre. (sda/ats/afp)