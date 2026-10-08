Coco Gauff a été la cible de nombreux messages racistes sur les réseaux sociaux, cette semaine. image: getty/x

Après un curieux incident, cette star du tennis subit des messages racistes

Coco Gauff est victime de nombreux messages racistes, cette semaine à Pékin, après une scène cocasse lundi face à une joueuse chinoise.

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La numéro 4 mondiale Coco Gauff (22 ans) s'est sèchement inclinée mercredi en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin, dénonçant devant la presse l'impact «épuisant» de messages racistes reçus sur les réseaux sociaux après sa dernière victoire lundi.

Sortie gagnante de ses cinq premiers duels contre Elise Mertens (19e mondiale), Gauff a concédé dans la capitale chinoise sa première défaite contre la Belge, qui s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h18.

Coco Gauff n'a été que l'ombre d'elle-même, ce mercredi à Pékin. image: getty

Méconnaissable, l'Américaine a multiplié les fautes directes (33) et les doubles fautes (8), offrant à son adversaire son premier quart de finale depuis 2021 en WTA 1000, les tournois les plus prestigieux du circuit féminin après ceux du Grand Chelem.

Lundi, Gauff avait affirmé avoir été ciblée par un nombre «hallucinant» de messages à caractère raciste à la suite d'un incident s'étant produit pendant sa victoire (7-5, 6-1) du troisième tour contre la Chinoise Xinran Sun, 582e joueuse mondiale.

Alors qu'elle était menée 5-4 dans le premier set, la lauréate de l'US Open 2023 et Roland-Garros 2025 avait demandé à ce qu'un point soit rejoué à cause d'un panneau publicitaire lumineux qui l'aurait perturbée en clignotant pendant l'échange. Sur la vidéo, on voit bien que la publicité lumineuse change de logo de marque juste après que Gauff frappe une volée. Gênée par cette perturbation visuelle inhabituelle, elle arrête de jouer et interpelle l'arbitre avant que son adversaire ne frappe son coup gagnant.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

L'arbitre a donné raison à l'Américaine et a fait rejouer le point, que Gauff a finalement remporté. Et, selon le règlement – cité par L'Equipe –, c'était la bonne décision: il «stipule qu'un "let doit être accordé si une joueuse est gênée par un événement indépendant de sa volonté (par exemple, une balle qui roule sur le court, un papier qui s'envole sur le court, etc.) pendant le jeu ou son service."» Dans ce cas, le point doit être rejoué.

«Je ne suis ni une tricheuse, ni une voleuse», s'était agacée Gauff sur son compte X. «Je ne vais pas mentir, ça a été assez épuisant», a affirmé mercredi l'Américaine en référence aux messages reçus ces derniers jours.

«Mais on ne peut rien y faire. J'éteins simplement mon téléphone et je passe à autre chose»

La WTA s'est dite «atterrée par les insultes racistes adressées à Coco Gauff» et a assuré par la voix d'un porte-parole être en contact avec la joueuse pour lui offrir son «soutien total».

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«Le racisme, la discrimination et les insultes n'ont pas leur place dans le tennis», a ajouté l'instance du tennis féminin dans une déclaration auprès de l'AFP. Interrogée sur sa piètre performance contre Mertens, Gauff a estimé n'avoir «tout simplement pas bien joué. Je ne me déplaçais pas bien, il y a pas mal de choses que je n'ai pas bien faites», a regretté la quatrième joueuse mondiale.

Coco Gauff a annoncé son forfait mercredi pour le tournoi de Wuhan (12 au 18 octobre), expliquant qu'«après une longue année, mon corps a besoin d'un peu de temps pour se reposer et récupérer».

(afp/yog)