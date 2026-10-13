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13 chevaux et 40 chiens saisis dans une ferme argovienne

13 chevaux et 40 chiens saisis dans une ferme Suisse

Les autorités argoviennes ont saisi 53 animaux dans une ferme après des infractions répétées à la protection animale. Une plainte pénale a été déposée.
13.10.2026, 12:3413.10.2026, 12:35

Les autorités argoviennes ont saisi treize chevaux et quarante chiens dans une ferme du Fricktal, au nord-ouest du canton. La propriétaire était sous le coup d'une interdiction de détention d'animaux en raison d'infractions répétées.

Alimentation insuffisante, sols boueux dans les enclos, soins négligés, boxes trop sombres ou trop petits: le service vétérinaire cantonal avait constaté sur l'exploitation des violations répétées à la loi sur la protection des animaux. En février dernier, il avait émis une interdiction totale de garder, de s’occuper et d’élever des animaux dans toute la Suisse à l'encontre de la propriétaire, indiquent mardi les autorités argoviennes.

Les manquements constatés en matière de détention des chiens concernaient notamment un hébergement en cage non conforme, une reproduction incontrôlée, l&#039;absence d&#039;eau potable et une socialis ...
Les manquements constatés en matière de détention des chiens concernaient notamment un hébergement en cage non conforme, une reproduction incontrôlée, l'absence d'eau potable et une socialisation insuffisante.Image: dr - cantons d'Argovie

Mais l'exploitante s'est montrée peu coopérative et a fait fi de l'interdiction. Elle n'a pas remis les animaux dans les délais, fixés à mi-juillet. En conséquence, le service vétérinaire a récupéré les 53 bêtes lors d'une opération qui s'est déroulée mercredi dernier, en collaboration avec la police.

Plaine pénale

Sur place, les autorités ont à nouveau constaté des infractions, telles qu'une literie insuffisante, un manque d'eau potable pour les chiens et des soins négligés aux équidés. Le service vétérinaire a déposé une plainte pénale à l'encontre de la propriétaire.

Deux chevaux dans un box dont la litière est insuffisante.
Deux chevaux dans un box dont la litière est insuffisante.Image: dr - cantons d'Argovie

Les animaux confisqués ont été hébergés dans des installations adaptées, où ils reçoivent des soins vétérinaires. Il s'agit de 13 chevaux de race Appaloosa ainsi que de 40 chiens des races Berger australien et Border Collie.

Un cheval doit être euthanasié en raison de son mauvais état de santé, causé par d’anciennes blessures, est-il précisé. Les autres bêtes seront placées dans des foyers définitifs en temps voulu. (jah/ats)

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