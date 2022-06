Genève gagne son bras de fer contre Uber

Uber cesse toute activité à Genève dès samedi

Les chauffeurs sont des salariés, pas des indépendants. L’Etat de Genève gagne au Tribunal fédéral contre Uber qui doit se mettre en conformité.

Les chauffeurs Uber doivent être considérés comme des salariés et non pas comme des indépendants, selon un arrêt du Tribunal fédéral. Le canton de Genève, qui a ainsi eu gain de cause face à Uber, estime qu'il s'agit d'une «décision historique» qui fera jurisprudence pour tous les cantons.

Les juges fédéraux confirment ainsi la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève. Les magistrats genevois soulignaient que les chauffeurs travaillant pour le compte de la multinationale devaient être traités comme des employés. Uber avait recouru contre cette décision.

La multinationale devra désormais se mettre en conformité avec le droit du travail en tant qu'employeur. Il s'agit notamment de régler les charges sociales. Uber est interdit de poursuivre son activité sur le territoire genevois et ceci jusqu’à ce ce la société se soit mise en conformité avec la loi.

Le Département de l'économie qui a révélé vendredi la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral devrait donner des précisions lors d'une conférence de presse.