Roger Federer est le héros d'un documentaire sur les derniers jours de sa carrière. Image: keystone

Roger Federer fait une grande annonce

Le documentaire sur les derniers jours de la carrière du Bâlois sortira le 20 juin. Et il s'annonce fort en émotions.

Les fans de tennis sont impatients depuis février dernier. Et pour cause: il y a trois mois, on apprenait qu'un documentaire sur les derniers jours de la carrière de Roger Federer sortirait bientôt. La date de sortie est désormais connue: le 20 juin 2024.

Douze derniers jours – c'est le titre de l' œuvre – pourra être vu à la maison par tout un chacun sur Prime Video. C'est la plateforme et Roger Federer en personne, sur son Instagram, qui ont annoncé mardi la date de sortie.

Le réalisateur est le Britannique Asif Kapadia, lauréat d'un Oscar. L'histoire se déroule en septembre 2022 lorsque Roger Federer, icône mondiale du tennis, revient sur le court, après de nombreux mois d'absence à cause de problèmes au genou, pour disputer le dernier match de sa formidable carrière.

Moments forts en émotions

Le jeudi 15 septembre 2022, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem est installé dans le prestigieux hôtel Baur au Lac de Zurich. Entouré de sa famille, il annonce peu après 15h00 sur ses réseaux sociaux qu'il range définitivement sa raquette. Dans son long et poignant message, le Bâlois, aujourd'hui âgé de 42 ans, évoque un «moment doux-amer».

Le documentaire, qui a été réalisé à partir de matériel privé et public, sera diffusé en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays. Comme le fait savoir le fournisseur de streaming appartenant à Amazon, les principaux rivaux de Federer – Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray – y prennent également la parole.

Changement d'objectif

«L'idée initiale était d'immortaliser les derniers moments de ma carrière de tennisman professionnel afin que je puisse les montrer plus tard à ma famille et à mes amis», a expliqué Roger Federer en début d'année à propos du projet de film.

Durant sa carrière, il avait plutôt tendance à éviter les caméras autour de lui et de sa famille. «Mais je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de tourner ce film, puisqu'il n'avait jamais été question qu'il soit destiné au public». Mais depuis, il y a donc eu du changement.

Asif Kapadia, le réalisateur du documentaire. Image: KEYSTONE

L'annonce de sa retraite a été, pour le Bâlois, l'un des moments les plus intimes de sa vie, mais aussi l'un des plus partagés avec les fans. La star écrivait plus tard:

«C'était magnifique d'annoncer la nouvelle, entouré de maman, papa et Mirka. Qui aurait cru que le voyage durerait aussi longtemps?»

Dès le 20 juin, Roger Federer ouvrira donc définitivement une partie de ses archives privées au public.

Adaptation en français: Yoann Graber