Dominique Giroud a été condamné pour fraude fiscale. Keystone

L'encaveur valaisan Giroud pourrait ne jamais rembourser ses dettes

Dominique Giroud doit toujours près de 9 millions de francs à l'Etat. Mais l'homme n'est plus solvable et les collectivités publiques concernées ne pourraient jamais recouvrer leurs créances.

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Un peu plus d'un million de francs à la commune de Grimisuat, un peu plus d'1,7 million à celle de Saxon: l'encaveur Dominique Giroud a encore d'importantes dettes envers les collectivités publiques valaisannes, révèle ce lundi Le Temps. Selon le journal, qui s'appuie sur des documents fiscaux, celles-ci s'élèvent à plus de 9 millions de francs.

Mais depuis mars 2024, le Sédunois, condamné pour une fraude fiscale révélée en 2013, ne rembourserait plus rien. D'après Le Temps, toutes les poursuites à son encontre ont dernièrement débouché sur des actes de défaut de biens.

En d'autres termes, Dominique Giroud ne possède plus rien qui puisse être saisi. Ce qui laisse penser que l'homme ne s'acquittera peut-être jamais des montants qui lui sont réclamés.

Le président de Grimisuat explique à ce propos au Temps considérer la somme due par l'encaveur à sa commune comme «irrécupérable».

Une propriété de 5000 m²

Cette situation n'aurait, en tout cas en apparence, pas affecté le train de vie de l'encaveur. Selon Le Temps, il est ainsi toujours formellement domicilié dans une imposante propriété de 5000 m², à Grimisuat.

Mais celle-ci est toutefois inscrite au registre foncier comme appartenant à ses enfants. L'un de ses fils, âgé d'un peu plus de 20 ans qui préside depuis peu la société sédunoise Château Constellation, y est d'ailleurs lui aussi domicilié. (jzs)