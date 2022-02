La nouvelle directrice du musée Photo Elysée devrait se sentir comme chez elle

Une candidate de choix

Nathalie Herschdorfer, Lausannoise «de coeur», est née et a grandi à Neuchâtel. Sa candidature, sélectionnée parmi plus de 50 dossiers, a séduit le jury par sa connaissance de la photographie et son expérience de la gestion muséale, ainsi que par son réseau culturel national et international. Chargée de cours à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), elle a publié plusieurs ouvrages. Elle était également chargée de la direction artistique du festival Alt.+1000, dont la prochaine édition se tient en 2023.