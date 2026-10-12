Le voyage à Phuket a très mal tourné pour deux jeunes Vaudois (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Les vacances en Thaïlande de ces Romands cachaient un dangereux piège

Deux jeunes Vaudois ont été recrutés sur les réseaux sociaux pour ramener des iPhone de Thaïlande en échange de vacances gratuites. Ils ont été arrêtés à l'aéroport avec 16 kilos de cannabis dans leurs valises.

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Plage, jet-ski et stand de tir: deux Vaudois de 18 et 19 ans ont cru flairer le bon coup dans une annonce sur Snapchat. Mais comme le relate la RTS, celle-ci s'est avérée être un piège des plus onéreux. Les faits remontent à juillet dernier.

Pour ramener ce qui devait être des iPhone de Thaïlande, les deux jeunes hommes se voyaient proposer un séjour tous frais payés comprenant argent de poche sur place et assorti de 8000 francs de récompense. Une offre dont ils ont largement profité sur place.

Mais le jour du départ, à l'aéroport de Phuket, ils ont été appelés à se présenter à la porte d'embarquement. Le contrôle de leurs bagages, échangés la veille par des tiers, a révélé la présence de 16 kilos de cannabis.



Les deux Romands ont alors été arrêtés

Des frais totaux de 18 000 francs



Selon la RTS, l'un des deux a rapidement pu quitter le pays, non sans s'acquitter d'une amende de 6300 francs directement à la douane. Le média public évoque même des frais totaux de près de 18 000 francs pour son départ.

Son ami de 18 ans est en revanche toujours détenu en Thaïlande. Selon la RTS, sa mère n'est pas parvenue à réunir dans les temps les 4000 francs nécessaires à sa libération. Son procès est attendu dans les prochains jours. (jzs)