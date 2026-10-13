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Un jeune homme arrêté avec un fusil d'assaut à Genève

Une voiture de la police genevoise part sur une intervention avec le feu bleu et sirene enclencher,ce mercredi 22 juin 2022 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Un jeune homme arrêté avec un fusil d'assaut à Genève

Un homme de 20 ans a été interpellé par la police genevoise dimanche en lien avec des coups de feu tirés en France voisine.
13.10.2026, 11:2613.10.2026, 11:26

Un homme âgé de 20 ans a été interpellé dimanche après-midi au centre-ville de Genève en possession d'un fusil d'assaut. Cet individu est suspecté d'être l'auteur de plusieurs coups de feu tirés plus tôt en France voisine, à Annemasse, Gaillard et Ville-la-Grand.

L'interpellation a eu lieu vers 16h20, sur le quai Général-Guisan. L'homme circulait en moto, indique mardi le Ministère public genevois, qui confirmait des informations de la Tribune de Genève.

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La police genevoise avait été avertie par les autorités françaises de tirs de plusieurs coups de feu et de la fuite en Suisse de l'auteur présumé. Le dispositif d'interpellation mis en place dans la foulée a permis l'arrestation du suspect. Les tirs n'ont fait aucun blessé. (jzs/ats)

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