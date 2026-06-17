Une mystérieuse «erreur» a visé 13 bistrots lausannois en plein Mondial

Certains cafés et bars lausannois avaient interdiction de diffuser les matchs du 15 au 17 juin sur leur terrasse à cause du G7. watson

Certains cafés et bars lausannois avaient interdiction de diffuser les matchs du 15 au 17 juin sur leur terrasse à cause du G7. Les patrons se sont dits «surpris» alors que la ville admet une «erreur», récit d'un imbroglio dont l'origine n'est pas encore identifiée.

Plus de «Suisse»

«Aujourd’hui, nous avons reçu, sans préavis, la notification de la Ville de Lausanne nous interdisant de diffuser les matchs en terrasse jusqu’au 17 juin, en raison du G7.» Le post Instagram du café Le Montriond, mardi 16 juin, a de quoi surprendre.

Bonjour, nous avons lu le post Instragram publié par le café de Montriond sur les réseaux sociaux et nous souhaitions savoir si la ville de Lausanne confirmait cette information.

Alors que le café avait obtenu l'autorisation de diffusion des matchs sur sa terrasse, il ne lui était plus possible de les diffuser durant trois jours. Comment expliquer cette interdiction? Combien d'établissements étaient concernés? Récit rocambolesque d'une «erreur» commise par la ville de Lausanne, mais dont l'histoire finit bien.

Cafés et bars sous gare

C'est le message que watson a envoyé à la ville de Lausanne à 15h37, ce mardi 16 juin, pour comprendre les raisons qui l'ont poussée à interdire la diffusion des matchs de la Coupe du monde 2026 du 15 au 17 juin auprès de certains cafés lausannois. La réponse intervient quelques minutes plus tard, un communicant du département sécurité et économie doit nous rappeler.

Alors que nous attendons des clarifications, nous contactons le gérant du café de Montriond qui nous explique être «étonné» par cette interdiction, mais qui ne souhaite pas émettre d'hypothèses concernant les raisons qui auraient poussé la ville à prendre cette décision. Sur ses conseils, nous appelons le gérant du café du Simplon à Lausanne, qui confirme que son établissement subit la même interdiction que Montriond.

«Nous ne comprenons pas vraiment cette décision, nous sommes surpris et depuis hier, nous ne diffusons pas les matchs en terrasse, nous ne savons pas combien de cafés sont concernés » Baptiste Charlemagne, gérant café du Simplon à Lausanne

Message de la ville de Lausanne reçu par le café du Simplon qui stipule qu'il est interdit de diffuser les matchs de la coupe du monde de football 2026 en terrasse durant le G7.

La confirmation de la ville de Lausanne se fait attendre et le gérant du Simplon émet l'hypothèse que cette interdiction touche les établissements se trouvant sous gare, car il semblerait que ceux du centre-ville soient épargnés. En effet, d'autres restaurants situés au centre-ville de Lausanne continuent de promouvoir la diffusion des matchs pour le soir même.

16h53 soit un peu plus d'une heure après notre premier contact avec la ville, un communicant au sein du service de la Sécurité et de l'économie nous appelle:

«Nous cherchons des informations»

Autant dire que nous ne sommes pas plus avancés. Face au désarroi des gérants de ces cafés lausannois, nous optons pour la stratégie du «demander directement au chef» et contactons Pierre-Antoine Hildbrand, élu PLR et chef de la sécurité et de l'économie de la ville de Lausanne, département en charge de la police du commerce, entre autres. A 17h16, nous recevons ce bref message:

«Nous avons pris connaissance de votre message, nous cherchons des informations à ce sujet, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé pour l'instant, je vous rappelle» David Rodriguez, communicant département économie et sécurité à la ville de Lausanne

«C'est une erreur, corrigée. Ils peuvent» Pierre-Antoine Hidlbrand

Le chef de la sécurité nous explique que le service concerné cherche à comprendre ce qui s'est passé pour qu'un tel message soit diffusé et qu'il n'a pas encore «la fin de l'histoire». Pierre-Antoine Hildbrand explique: «Cela concerne treize établissements situés sous gare, je vous confirme que c'est une erreur et nous les avons appelés pour leur dire qu'ils pouvaient, sans autre, diffuser les matchs dès ce soir»

Effectivement, il n'a fallu que quelques minutes aux cafés contactés pour publier la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Message du café du Simplon👇🏽

Annonce du Montriond sur Instagram👇🏽

«On ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est excusé et nous, on vous offre volontiers un verre» Baptiste Charlemagne, gérant de café du Simplon

Où était le problème?

La ville a rectifié le tir, mais sans pour autant trouver la véritable raison de la fameuse erreur. Lorsque nous allons à la rencontre du gérant du Simplon, vers minuit, ce mardi, nous avons droit aux remerciements de l'équipe qui pense que nos demandes d'explications auprès de la ville ont permis de «débloquer la situation».

«Cette décision était disproportionnée et, lorsqu'on s'est rendu compte de cela, on a immédiatement réagi» Pierre-Antoine Hidlbrand, Conseiller municipal de Lausanne en charge de la sécurité, de l'économie et de l'eau.

Baptiste Charlemagne nous explique que, peu après notre échange téléphonique, il a reçu un appel d'un responsable du service de l'économie et de la sécurité leur expliquant qu'ils pouvaient sans autre diffuser les matchs en terrasse et qu'il recevrait un correctif par mailEn ce mercredi 17 juin, fin d'après-midi, Pierre-Antoine Hildbrand nous rappelle et nous raconte en toute transparence que son service n'a pas encore trouvé l'origine de l'erreur.



Le conseiller municipal ajoute qu'il tente de mettre le doigt sur ce qui s'est passé, mais sans succès pour l'instant.