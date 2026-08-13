beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Le trafic ferroviaire du LEB a été rétabli

Le trafic ferroviaire du LEB a été rétabli

Le trafic ferroviaire a été interrompu en fin de journée entre Lausanne-Flon et Bercher (VD) pour une raison «inopinée».
13.08.2026, 18:4413.08.2026, 19:53

«Le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne-Flon et Bercher. Merci de votre compréhension», pouvait-on lire sur l’application des Transports publics lausannois vers 17 heures.

Quelques minutes plus tôt, le métro M2 subissait aussi quelques ratés, mais la circulation est désormais rétablie «sur l'entier de la ligne et les horaires sont en cours de rétablissement».

Peu après 19 heures, tout est rentré dans l’ordre sur la ligne du LEB, selon l’application des TL.

Thèmes
L'éclipse solaire en Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Un crash d’avion en Romandie fait un mort
Un pilote vaudois de 72 ans s'est tué jeudi matin dans le crash d'un petit avion de tourisme sur la commune vaudoise de Suscévaz, au sud-ouest d'Yverdon-les-Bains.
Pour une raison que l'enquête doit encore déterminer, l'accident est arrivé vers 09h00 lors de la phase d'approche de l'aérodrome yverdonnois, d'où l'avion avait aussi décollé.
L’article