Le trafic ferroviaire du LEB a été rétabli

Le trafic ferroviaire a été interrompu en fin de journée entre Lausanne-Flon et Bercher (VD) pour une raison «inopinée».

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«Le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne-Flon et Bercher. Merci de votre compréhension», pouvait-on lire sur l’application des Transports publics lausannois vers 17 heures.

Quelques minutes plus tôt, le métro M2 subissait aussi quelques ratés, mais la circulation est désormais rétablie «sur l'entier de la ligne et les horaires sont en cours de rétablissement».

Peu après 19 heures, tout est rentré dans l’ordre sur la ligne du LEB, selon l’application des TL.