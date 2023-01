58'000 Dateien gefunden: Schauspieler Teichtmeister wegen Kinderpornografie angeklagt

Sein Mandant habe selbst keine strafbaren Handlungen gegen andere Personen gesetzt, es handle sich deshalb um ein «ein rein »digitales« Delikt», schrieb Teichtmeisters Anwalt. Der Schauspieler sei seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung, «mit deren Hilfe es ihm gelungen ist, seine seelischen Probleme aufzuarbeiten, die ihn zum Besitz der besagten Dateien gebracht hatten.» (aeg/sda/dpa)

Die Sprecherin des Wiener Landgerichts bestätigte am Freitag, dass der Prozess gegen den Burgtheater-, Film- und TV-Schauspieler («Corsage», «Die Toten von Salzburg») am 8. Februar stattfinden werde. Teichtmeister werde sich vor Gericht schuldig bekennen und übernehme die volle Verantwortung, teilte sein Anwalt Michael Rami der Deutschen Presse-Agentur mit. «Er war im gesamten Ermittlungsverfahren geständig und hat immer mit den Behörden kooperiert», schrieb Rami.

Wegen eines Eierwurfs auf König Charles III. muss ein junger Brite 100 Pfund (113.20 Franken) Strafe zahlen. Ein Gericht in London verurteilte den 21-Jährigen am Freitag zudem zur Übernahme von Gerichtskosten in Höhe von 85 Pfund, wie der Sender Sky News berichtete.