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Marokko: König Mohammed VI setzt Fatima Ezzahra el- Mansouri ein

epa13271536 Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinator of the collective leadership of the Authenticity and Modernity Party (PAM) and Morocco&#039;s newly appointed Head of Government, talks to the media ...
Die Royalistin Fatima Ezzahra el- Mansouri hat von Marokkos König den Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden.Bild: keystone

Marokko: Erstmals Frau an der Spitze der Regierung

30.09.2026, 01:3830.09.2026, 01:38

In Marokko steht erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau an der Spitze der Regierung. König Mohammed VI. ernannte Fatima Ezzahra el- Mansouri zur neuen Regierungschefin und beauftragte sie mit der Bildung eines neuen Kabinetts, wie die marokkanische Nachrichtenagentur MAP berichtete.

El-Mansouris Partei – die monarchistische PAM – hatte bei der Parlamentswahl vor einer Woche mit 97 von 395 Sitzen die meisten Mandate gewonnen. Gemäss der marokkanischen Verfassung ernennt der König den Regierungschef beziehungsweise die Regierungschefin aus der Partei mit den meisten Sitzen.

Nach ihrer Ernennung sagte die 50-Jährige, sie fühle sich geehrt, mit der Bildung der nächsten Regierung betraut worden zu sein. Nun sollten Gespräche mit anderen politischen Kräften beginnen.

Koalition aushandeln

El Mansouri ist ausgebildete Juristin. Sie war Bürgermeisterin von Marrakesch und ist seit 2021 Ministerin für Stadtpolitik. 2024 wurde sie Teil der dreiköpfigen kollektiven Führung der PAM. Marokko ist eine Monarchie mit demokratischen Elementen. Parlamente und Regierungen werden gewählt, faktisch liegt die meiste Macht aber bei König Mohammed VI.

Die 97 Sitze der PAM liegen 101 Mandate unter den für eine absolute Mehrheit erforderlichen 198 Sitzen. El Mansouri muss daher eine Koalition aushandeln, um regieren zu können. Die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei 38,02 Prozent.

Die neue Regierung steht vor wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Zudem muss sie grosse Investitionen im Zusammenhang mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2030 begleiten, die Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal ausrichten wird. (sda/dpa)

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