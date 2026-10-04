freundlich19°
DE | FR
burger
International
Deutschland

«Niemals aufgeben»: Selenskyj hofft weiter auf den Taurus

«Niemals aufgeben»: Selenskyj hofft weiter auf den Taurus

04.10.2026, 18:3504.10.2026, 18:35
epa13280896 Germany&#039;s Chancellor Friedrich Merz (L) and Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky (R) attend the site of a Russian strike on the building of the National Academy of Sciences on ...
Friedrich Merz ist zu Besuch in Kiew.Bild: keystone

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wünscht sich von Deutschland weiter den Marschflugkörper Taurus, der Ziele in 500 Kilometern Entfernung präzise treffen kann. Nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Kiew sagte er auf die Frage, ob er nach all den Jahren der vergeblichen Bitten weiter Hoffnung auf den Taurus habe: «Natürlich. Niemals aufgeben.»

Die Ukraine hatte die Bundesregierung im Mai 2023 offiziell um die Lieferung der wegen ihrer Treffsicherheit und hohen Durchschlagskraft besonders begehrten Marschflugkörper gebeten. Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnte dies ab, auch weil er eine weitere Eskalation des Kriegs befürchtete. Merz hatte dagegen noch im Wahlkampf 2025 Sympathien für eine Lieferung erkennen lassen – bei einer europäischen Abstimmung.

«Alle Länder, die auf der richtigen Seite sind, müssen der Ukraine alles an militärischer Hilfe geben, was die Ukraine braucht», sagte Selenskyj. Das mache eine echte Partnerschaft aus. Merz hatte ihm zuvor die Freigabe von einer Milliarde Euro für die Beschaffung von Abfangdrohnen und Waffen grösserer Reichweite zugesagt. Um den Taurus geht es dabei aber nicht. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Während Merz-Besuch in der Ukraine: Russland greift Kiew an
Während Merz-Besuch in der Ukraine: Russland greift Kiew an
Video: watson/nina bürge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Iran plant schnellere und weitreichendere Raketen
Der Iran muss nach den Worten von Armeesprecher Amir Akraminia die Reichweite und Geschwindigkeit seiner Raketen vergrössern. Der Sprecher begründete dies nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars damit, dass gegnerische Kräfte inzwischen bis zu 1'000 Kilometer von der iranischen Küste entfernt operierten.
Zur Story