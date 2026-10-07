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Freilaufender Puma nahe Münchner Flughafen gesichtet

Bei München wurde offenbar ein Puma gesichtet. (Archivbild)
Bei München wurde offenbar ein Puma gesichtet. (Archivbild)Bild: Shutterstock

Freilaufender Puma nahe Münchner Flughafen gesichtet

07.10.2026, 13:4607.10.2026, 14:27

In Deutschland ist in der Nähe des Münchner Flughafens möglicherweise eine freilaufende Raubkatze unterwegs. «Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln», sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Erding.

Laut der Kreisbehörde ist die mutmassliche Raubkatze im Notzinger Moos in der Gemeinde Oberding gesichtet worden. Dies liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen München entfernt. Woher das Tier stammen könnte, ist nach Angaben der Pressesprecherin völlig unklar.

Derzeit gebe es auch keine Erkenntnisse über einen Zirkus in der Region.

Bevölkerung soll sehr vorsichtig sein

Zunächst war noch nicht bekannt, welche weiteren Massnahmen die Behörden planen und ob es eventuell eine Suchaktion geben soll. Von dem Tier gebe es eine Aufnahme, vorläufig könne diese aber nicht veröffentlicht werden, sagte die Kreissprecherin.

Die Polizei berichtete, dass sie über die Sichtung informiert sei. Nähere Informationen lägen aber nicht vor, meinte eine Polizeisprecherin.

Das Landratsamt rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Wer das Tier sehe oder andere Erkenntnisse über den Aufenthaltsort habe, soll sich sofort bei der Polizei in Erding melden. Die Menschen in der Region wurden aufgerufen, Hunde nicht frei laufen zu lassen.

«Und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen», informierte das Landratsamt auf Facebook. (pre/sda)

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