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Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück

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Bärbel Bas tritt zurück.Bild: www.imago-images.de

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück

Die deutsche Arbeitsministerin und Co-Chefin der sozialdemokratischen SPD, Bärbel Bas, hat ihren sofortigen Rücktritt von beiden Ämtern angekündigt.
12.10.2026, 08:0112.10.2026, 09:42

Knall in der deutschen Politik: Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück. Als Grund dafür nennt sie einerseits den Tod ihrer Stieftochter. Sie brauche Zeit, um die Trauer zu verarbeiten.

Darüber hinaus müsse sie «leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners (CDU, Anm d. Red.), in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden».

Politiker aus der Christdemokratischen Union hatten Bas zuletzt scharf dafür kritisiert, dass sie Gesetzentwürfe zu geplanten Reformvorhaben zum Beispiel in der Rente nicht schnell genug vorlege. Sie hatten ihr vorgeworfen, die Reformen zu verschleppen und zu blockieren.

Sie könne «momentan nicht die Kraft aufbringen», ihre «Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben». Daher habe sie sich entschieden, beide Ämter aufzugeben.

Bas bleibt Bundestagsabgeordnete

Der Schritt sei ihr nicht leichtgefallen. Sie habe ihren Co-Vorsitzenden und Vizekanzler Lars Klingbeil über ihre Entscheidung informiert. Genauso habe sie den Bundeskanzler Friedrich Merz gebeten, sie aus dem Amt der Bundesministerin für Arbeit und Soziales zu entlassen.

In ihrer Mitteilung bedankte sich Bas für die Unterstützung im Arbeitsministerium. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten eine starke Hausleitung verdient, «die mit voller Kraft die anstehenden Gesetze und Reformvorhaben vorantreibt», erklärte sie. Auch der SPD-Spitze sprach sie Dank aus. Abgeordnete im Bundestag werde sie bleiben, erklärte Bas.

epa13253964 German Finance Minister and Social Democratic Party (SPD) co-chairman Lars Klingbeil (C) attend a news conference at the SPD headquarters, in Berlin, Germany, 21 September 2026. EPA/CHRIST ...
Lars Klingbeil äusserte sich zum Rücktritt seiner Kollegin.Bild: keystone

SPD-Chef Klingbeil äusserte sich traurig über die Entscheidung von Bas. «Hinter den Ämtern sind wir alle nur Menschen», betonte er. Deshalb könne er den Schritt persönlich nachvollziehen. «Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. Sowas gehört sich nicht», betonte der Vizekanzler. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch würdigte, Bas habe Haltung gezeigt, auch wenn es unbequem wurde. «Aber die Kraft ist endlich.»

Arbeitsminister-Nachfolge bereits bekannt

Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer wird ⁠neuer Arbeitsminister. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend.

epa12842249 Rheinland-Palatinate&#039;s State Premier and Social Democratic Party (SPD) lead candidate for 2026 Rhineland-Palatinate state election, Alexander Schweitzer attends the SPD election party ...
Alexander Schweitzer.Bild: keystone

Schweitzer gilt als enger Vertrauter des früheren SPD-Vorsitzenden Kurt Beck. Der hatte den damals 30-jährigen Juristen 2013 als Ministerpräsident in Mainz zum Sozialminister berufen. 2024 war Schweitzer zum Regierungschef in Rheinland-Pfalz aufgestiegen. Die Wahl im März dieses Jahres hatten seine Sozialdemokraten gegen CDU-Herausforderer Gordon Schnieder verloren. Seither war über Schweitzers Wechsel in die Bundespolitik spekuliert worden. (hkl/cma, mit Material von Keystone-SDA)

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