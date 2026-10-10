Mit «Barbie» schuf Greta Gerwig einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Bild: warner bros. pictures

Frauen und Geld

Studie zeigt: Frauen machen die erfolgreicheren Filme in Hollywood

Das Filmgeschäft ist nach rund einem Jahrhundert nach wie vor sehr männerdominiert. Doch eine aktuelle Studie zeigt, dass Filme von Frauen für profitablere Ergebnisse sorgen.

Oliver Koch / watson.de

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Frauen sind im Filmbusiness oft unterrepräsentiert – gerade hinter der Kamera oder am Drehbuch. Dabei belegt laut Deutschlandfunk Nova eine aktuelle Studie der Universität Mainz: Filme, an deren Drehbuch mindestens eine Frau beteiligt war, erzielen besonders hohe Gewinne und holen mehr aus ihren Budgets heraus. Trotzdem bleiben die kostspieligsten Produktionen fast ausschliesslich in Männerhand.

Im internationalen Filmbusiness dominieren immer noch Männer, wenn es um Regie und Drehbuch geht. Dabei liefert die erwähnte Untersuchung überzeugende Zahlen, die für mehr Diversität sprechen. Eine Forscherin hat dafür die Budgetdaten von etwa 4'000 Filmen aus den letzten 30 Jahren unter die Lupe genommen.

Ergebnis: Filme mit mindestens einer Drehbuchautorin erzielten nicht nur höhere Erlöse, sondern machten überdurchschnittlich viel aus ihrem Produktionsbudget heraus. Geld, das investiert wurde, sorgte also besonders häufig für eine satte Rendite, wenn Frauen an der Story mitarbeiteten.

Teuerste Produktionen bleiben Männersache

Interessant an der Mainzer Studie: Während bei den erfolgreichsten Filmen finanziell gesehen oft Frauen am Drehbuch beteiligt waren, bleiben die teuersten Budgets weiterhin fast komplett Männern überlassen. Bei High-Budget-Produktionen vertrauen Studios offenbar weiter auf Altbewährtes und setzen bevorzugt auf Männer.

Vorsicht bei der Interpretation

Die Forscherin warnt jedoch, die Ergebnisse pauschal zu interpretieren. Das Studiendesign zeigt: Besonders bei Regisseurinnen ist die Datenlage dünn – in den Budget-Listen der letzten 30 Jahre tauchen schlicht zu wenige weibliche Regie-Namen auf. Trotzdem ist das finanzielle Argument aus Sicht der Studie eindeutig. Hollywood und die Filmindustrie insgesamt sollten ihre Personalentscheidungen dringend überdenken.

Historische Gender-Gap auch bei Auszeichnungen

Wie stark das Ungleichgewicht ist, zeigt ein bekanntes Beispiel: Den ersten Oscar für eine Regisseurin gab es erst 2010. Ausgezeichnet wurde Kathryn Bigelow für «Tödliches Kommando – The Hurt Locker», einen Anti-Kriegsfilm über ein Bombenräumkommando im Irakkrieg.

Noch heute ist die Gender-Gap im Filmbusiness unübersehbar – die Zahlenlage spricht aber längst für mehr Gleichberechtigung, nicht nur aus gesellschaftlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht.