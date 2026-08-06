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Waldbrände in den USA: Sydney Sweeney verteilt Essen in Spokane

FILE - Sydney Sweeney poses for photographers upon arrival at the premiere of the film &#039;Echo Valley&#039; on June 10, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File) Sydney Sweeney
Sydney Sweeney stammt aus Spokane.Bild: keystone

Nach Bränden: Hollywood-Star Sydney Sweeney verteilt Essen in Heimatstadt Spokane

06.08.2026, 07:1406.08.2026, 07:14

Szenenwechsel für Hollywood-Star Sydney Sweeney: Die US-Schauspielerin («Euphoria», «The White Lotus») packt nach den verheerenden Bränden in ihrer Heimatstadt Spokane bei der Hilfe für die Betroffenen selbst mit an. Die 28-Jährige machte vor Ort im Bundesstaat Washington bei der Essensausgabe mit, wie Medien berichteten. Auf Instagram postete Sweeney eine emotionale Botschaft und rief zu Spenden für lokale Hilfsorganisationen auf.

A crew does mop-up work in a burned area of Wyakin Park after a wildfire hit the northern part of Spokane, Wash., Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) Western Wildfires
Feuerwehrleute im Einsatz im Bundesstaat Washington.Bild: keystone

Sweeney stammt aus Spokane

Sie sei in der Stadt aufgewachsen, ihre Familie lebe noch immer dort, Spokane sei immer ihr Zuhause gewesen, schrieb der Star. «Die verheerenden Brände haben unzählige Leben auf eine Weise verändert, die sich kaum in Worte fassen lässt.» Tausende Familien hätten ihr Hab und Gut verloren, darunter Mitglieder ihrer eigenen Familie, führte Sweeney aus. Grössere Städte würden bei Katastrophen oft mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber eine Kommune wie Spokane stehe weniger im Rampenlicht.

Die Schauspielerin verwies auf mehrere Hilfsorganisationen, die sie unterstütze. Zu ihrem Spendenaufruf schrieb Sweeney: «Danke, dass ihr in einem der schwersten Momente meiner Heimatstadt zur Seite steht. Love, Syd.»

Verheerende Brände vertreiben Zehntausende

Tagelang wüteten im Raum Spokane mehrere Brände, die ganze Wohngebiete verwüsteten. Behördenangaben zufolge brannten mehr als 700 Wohnhäuser und andere Gebäude ab. Zeitweise gab es Evakuierungsaufrufe für mehr als 65'000 Menschen.

Sweeney wurde in Spokane geboren und ging dort zur Schule. Als Teenagerin zog sie nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Sie feierte mit Serien wie «The White Lotus» und «Euphoria» und auch im Kino Erfolge. Zuletzt war sie in dem Boxer-Biopic «Christy» und in dem Psychothriller «The Housemaid – Wenn sie wüsste» zu sehen. (dab/sda/dpa)

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