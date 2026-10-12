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Huthi greifen erneut saudische Flughäfen mit Raketen an

261008 -- SANAA, Oct. 8, 2026 -- Houthi supporters take part in an armed rally staged against the involvement of T¹rkiye and Pakistan with Saudi Arabia in Yemen s conflict, in Sanaa, Yemen, on Oct. 7, ...
Anhänger der Houthis nehmen an einer bewaffneten Kundgebung teil, die gegen die Beteiligung der Türkei und Pakistans an der Seite Saudi-Arabiens am Konflikt im Jemen organisiert wurde.Bild: www.imago-images.de

Huthi greifen erneut saudische Flughäfen mit Raketen an

12.10.2026, 04:4812.10.2026, 04:48

Nach dem Angriff der Huthi-Miliz auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad mit zwölf Toten haben die jemenitischen Rebellen ihre Attacken fortgesetzt. Bei einem neuen Angriff auf den Flughafen King Chalid am Sonntag sei ein pakistanischer Staatsbürger getötet worden, teilte die saudische Luftfahrtbehörde in der Nacht mit. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Ausmass der Sachschäden werde noch ermittelt.

Saudi-Arabien: Zwölf Tote und 309 Verletzte bei Angriff auf Flughafen Riad
Saudi-Arabien: Zwölf Tote und 309 Verletzte bei Angriff auf Flughafen Riad

Angriff auch auf Flughafen in Damman

Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde auch eine Attacke auf den King-Fahd-Airport in Damman gemeldet, die ebenfalls Schäden verursacht habe. Die Huthi-Miliz meldete ihrerseits am Abend, sie habe in den 24 Stunden zuvor vier Angriffe in Saudi-Arabien ausgeführt – mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Ziele waren demnach neben den beiden Flughäfen eine Gasanlage sowie eine Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco.

Zudem erklärte die Miliz, Saudi-Arabien habe seinerseits in der Zeit mehr als 120 Luftangriffe auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa und weitere Provinzen geflogen. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Huthi, die weite Gebiete im Nordjemen kontrollieren und vom Iran unterstützt werden, hatten zuvor mit neuen Attacken gedroht. Saudische Flughäfen und der saudische Luftraum seien «legitime Ziele», mit Ausnahme der für Muslime heiligen Stätten Mekka und Medina, verkündeten die Islamisten.

«Gefährliche Eskalation»

Die verbündeten Staaten der sogenannten R4-Gruppe, also die Türkei, Ägypten, Pakistan und das Königreich Saudi-Arabien, verurteilten die Angriffe der Huthi-Miliz gemeinsam als «eklatanten Verstoss gegen das Völkerrecht». Es handele sich um eine «gefährliche Eskalation», die auf keine Weise gerechtfertigt oder hingenommen werden könne.

Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten seit mehr als zehn Jahren gegen die schiitischen Rebellen im Jemen. Dieser Bürgerkrieg, bei dem von Hunderttausenden Toten durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ausgegangen wird, ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Gemutmasst wird, dass auch die USA – einer der wichtigsten Verbündeten Saudi-Arabiens – wie schon 2024 und 2025 neue Luftangriffe im Jemen beginnen könnten. (sda/dpa)

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