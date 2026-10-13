Bewaffnete Huthis an einer Demonstration in Sanaa, Jemen. Bild: www.imago-images.de

Im Jemen wird ein Krieg mit globalen Folgen geführt

Der Krieg im Jemen wirkt auf den ersten Blick weit weg. Doch die jüngste Eskalation bedroht eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, erhöht den Druck auf Saudi-Arabien und verschärft den Machtkampf mit Iran. Was dort geschieht, kann deshalb weit über die Region hinaus Folgen haben.

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Im Süden des Jemen liefern sich Huthi-Rebellen und regierungstreue Truppen erneut schwere Kämpfe. Besonders umkämpft ist derzeit eine Region in der Provinz Lahidsch nahe der Meerenge Bab al-Mandab, berichtet die BBC.

Diese Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Öl, Treibstoff und andere Waren werden durch den schmalen Korridor transportiert. Jede weitere Eskalation kann deshalb Auswirkungen auf internationale Lieferketten und Energiepreise haben.

Nach Angaben eines Kommandanten der regierungstreuen Southern Forces halten sich noch rund 500 Huthi-Kämpfer auf Anhöhen oberhalb des strategischen Korridors. Seine Truppen hätten etwa 85 Prozent eines Gebiets zurückerobert, das die Huthis bei einer Offensive im September eingenommen hatten. Die Angaben lassen sich unabhängig nur schwer überprüfen.

Ein Krieg mit regionaler Dimension

Der Konflikt im Jemen ist längst mehr als ein Bürgerkrieg. Die Huthis eroberten 2014 die Hauptstadt Sanaa und vertrieben die international anerkannte Regierung. Ein Jahr später griff eine von Saudi-Arabien geführte Koalition in den Krieg ein. Trotz jahrelanger Luftangriffe gelang es ihr nicht, die Huthis entscheidend zurückzudrängen.

Heute kontrolliert die Bewegung grosse Teile des Landes und den überwiegenden Teil der Bevölkerung. Unterstützt wird sie vom Iran – dem grossen regionalen Rivalen Saudi-Arabiens.

Damit ist der Krieg im Jemen eng mit dem Machtkampf zwischen Riad und Teheran verbunden. Wie gefährlich diese Entwicklung für Saudi-Arabien werden kann, zeigte sich am Wochenende. Die Huthis griffen den internationalen Flughafen von Riad an. Laut BBC war es der tödlichste Angriff der Gruppe auf saudischem Boden seit mehr als einem Jahrzehnt.

Gefahr für die globale Schifffahrt

Hinzu kommt die Lage am Bab al-Mandab. Die Huthis haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Schiffe im Roten Meer angreifen können. Kontrollieren sie Gebiete rund um die Meerenge, wächst die Gefahr für eine Route, die für den Welthandel von zentraler Bedeutung ist.

Die jüngsten Kämpfe werden mit schweren Waffen geführt. Ein Kommandant berichtete der BBC von Scharfschützen, Artillerie und ballistischen Raketen auf Seiten der Huthis. Zudem zeigte er Überreste einer abgeschossenen Drohne, die nach seinen Angaben C4-Sprengstoff transportiert habe.

Auch Sprengfallen kommen zum Einsatz. Am Tag des BBC-Besuchs sollen fünf Fahrzeuge regierungstreuer Truppen auf improvisierte Sprengsätze gefahren sein. Wie viele Menschen dabei getötet oder verletzt wurden, blieb unklar.

Solange die Region um Bab al-Mandab umkämpft bleibt, besteht damit auch Druck auf internationale Energie- und Transportmärkte.

200'000 Menschen auf der Flucht

Für die Menschen im Jemen hat die neue Eskalation bereits unmittelbare Folgen.

Seit Anfang September wurden nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration rund 200'000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben.

Viele Familien flohen praktisch ohne Besitz aus den Kampfgebieten. Die BBC traf Menschen, die seit Wochen ohne ausreichende Nahrung, Wasser oder feste Unterkunft leben. Der Jemen gehört bereits seit Jahren zu den Ländern mit der schwersten humanitären Krise weltweit.

Spitäler füllen sich wieder

Auch die Krankenhäuser spüren die neuen Kämpfe. In einem Militärspital in der Hafenstadt Aden wurden laut BBC an einem einzigen Tag 51 Verwundete eingeliefert. Viele hatten Schussverletzungen, mehrere mussten amputiert werden. Behandelt werden dort Kämpfer beider Seiten.

Unter den Verletzten sind auch Zivilisten. Ein zwölfjähriger Junge wurde laut BBC bei einem Drohnenangriff getroffen. Splitter befinden sich nahe seiner Wirbelsäule, weshalb ihm eine komplizierte Operation bevorsteht.

Huthis sind heute stärker als früher

Eine Waffenruhe im Jahr 2022 hatte dem Jemen mehrere Jahre relativer Ruhe gebracht. Nun droht der Krieg erneut stärker zu eskalieren.

Die Ausgangslage hat sich dabei verändert. Die Huthis sind militärisch stärker geworden und können nicht nur innerhalb des Jemen kämpfen, sondern auch Schiffe im Roten Meer und Ziele in Saudi-Arabien bedrohen.

Über eine neue Vermittlungsinitiative wird laut BBC bereits spekuliert. Doch die Huthis dürften aus einer deutlich stärkeren Position in mögliche Verhandlungen gehen als noch vor einigen Jahren.

Was im Jemen geschieht, bleibt deshalb nicht auf das Land beschränkt: Der Konflikt betrifft eine zentrale Handelsroute, die Sicherheit Saudi-Arabiens und den regionalen Machtkampf mit dem Iran – und kann damit Auswirkungen weit über den Nahen Osten hinaus haben. (mke)