Lokalpolitiker Hitler Mussolini in Peru zum Bürgermeister gewählt

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Ähnelt keinem seiner Namensvetter: Hitler Mussolini Simeon Flores. Bild: x.com

Nein, es ist kein Scherz, und wir sind auch nicht in den 1930er-Jahren: In Peru wurde Lokalpolitiker Hitler Mussolini Simeon Flores zum Bürgermeister des entlegenen Distrikts Queropalca gewählt.

Es war jedoch ein äusserst knappes Rennen, wie die BBC am Abend berichtete: Mit nur 25 Stimmen Vorsprung konnte sich der 45-jährige Mitte-Links Politiker der Ahora Nación gegen seinen rechten Herausforderer der Renovación Popular Perú durchsetzen. Insgesamt hatten 229 Stimmberechtigte für Hitler Mussolini gestimmt; damit erreichte er rund 34 Prozent der Stimmen.

Laut seinem Kandidatenprofil wurde der neu gewählte Bürgermeister in der Region Huanuco im Zentrum des Landes geboren. Wie er zu seinen Vornamen kam, ist nicht bekannt, schreibt die BBC. Lokale Medien hätten jedoch darauf hingewiesen, dass bereits 2018 ein Mann namens Hitler Guesclin Alba Sánchez zum Bürgermeister eines anderen Distrikts gewählt worden war.

(cpf)