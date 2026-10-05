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Mehr als 30 Tote nach Absturz von Militärflieger in Nigeria

Mehr als 30 Tote nach Absturz von Militärflieger in Nigeria

05.10.2026, 20:5705.10.2026, 20:57

Beim Absturz eines Militärflugzeugs in Nigeria sind nach Angaben der Regierung 32 Menschen ums Leben gekommen. Demnach kam es am Morgen nahe einem Marinestützpunkt im Bundesstaat Ondo zu dem Unglück.

An Bord des ATR-42 Jet der nigerianischen Luftwaffe waren 25 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug befand sich auf einem Routineflug von Benin nach Lagos, als es zu dem Absturz kam. Die Luftwaffe leitete nach Angaben der Regierung unmittelbar eine Such- und Rettungsaktion ein.

FILE -Nigerian President Bola Tinubu speaks to the media ahead of his meeting with Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer inside 10 Downing Street in London, Thursday, March 19, 2026. (AP Photo/Ki ...
Nigerias Präsident Bola Tinubu.Bild: keystone

Präsident Bola Tinubu sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er bezeichnete den Absturz als «schmerzlichen Moment für unsere Streitkräfte und für die gesamte Nation» und ordnete eine gründliche Untersuchung der Ursache an. Die nigerianische Luftwaffe ist unter anderem im Kampf gegen islamistische Extremisten und bewaffnete Gruppen im Land im Einsatz. (hkl/sda/dpa)

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