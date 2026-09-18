bedeckt20°
DE | FR
burger
International
Afrika

37 Männer sterben in Nigeria nach Festnahme in Gewahrsam

Families and relatives of miners who were arrested on suspicion of illegal mining wait outside a hospital where their bodies are stored in Minna, Nigeria, Thursday, Sept. 17, 2026. (AP Photo/Muhammed ...
Angehörige der festgenommenen Männer warten vor einem Spital in Minna, Nigeria. Bild: keystone

37 Männer sterben in Nigeria nach Festnahme

Im Norden Nigerias sind 37 Menschen innerhalb von zwei Tagen nach ihrer Festnahme in Gewahrsam gestorben. Die Männer waren wegen des Verdachts auf illegalen Bergbau festgenommen worden, wie die Behörden im Bundesstaat Niger mitteilten.
18.09.2026, 14:2918.09.2026, 14:29

Nach Angaben des Zivilschutzes NSCDC waren die Verdächtigen am 15. und 16. September festgenommen worden. In den frühen Morgenstunden des 17. September seien zahlreiche von ihnen tot aufgefunden worden. Als mögliche Ursache nannte die Behörde den Ausbruch einer Krankheit, ohne nähere Angaben dazu zu machen.

Überlebende schilderten dagegen, die Festgenommenen seien in einer sehr kleinen Zelle untergebracht gewesen und an Hitze und Sauerstoffmangel gestorben.

Überlebende berichten von Hitze und Enge

Sechs Überlebende sagten einem lokalen Fernsehsender, sie hätten mitansehen müssen, wie die anderen nach und nach starben. Sie hätten gegen die Zellentür geschlagen, die Beamten hätten diese jedoch nicht geöffnet.

Die Polizei kündigte Ermittlungen zu den Umständen der Todesfälle an. In Minna, der Hauptstadt des Bundesstaates Niger, protestierten Angehörige der Toten den zweiten Tag in Folge und forderten Aufklärung. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein.

Immer wieder Berichte über Misshandlungen

Nigerias Sicherheitsbehörden wird seit langem vorgeworfen, Gefangene unter äusserst schlechten Bedingungen festzuhalten. Todesfälle durch aussergerichtliche Tötungen, Folter, überfüllte Zellen, Hunger und Krankheiten kommen in nigerianischen Gefängnissen vor. Der Tod einer so grossen Zahl von Menschen kurz nach ihrer Festnahme ist jedoch ungewöhnlich. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Demokratie weltweit unter Druck – Nigerias Ex-Präsident fordert mehr «Swiss Style»
Demokratie weltweit unter Druck – Nigerias Ex-Präsident fordert mehr «Swiss Style»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bomben-Anschlag auf Schule in Nigeria
1 / 8
Bomben-Anschlag auf Schule in Nigeria
Bei einem Selbstmordattentat in einer Schule im Nordosten Nigerias sind am Montag 47 Schüler getötet worden.
quelle: ap/ap / adamu adamu
Auf Facebook teilenAuf X teilen
F-16-Kampfjet stürzt in den USA ab und brennt aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schwimmer stirbt bei Haiattacke in Westaustralien
Blut im Wasser und erschreckende Szenen: Ein Schwimmer ist vor der westaustralischen Stadt Perth bei einer Haiattacke ums Leben gekommen. Das bestätigte die örtliche Polizei gegenüber australischen Medien, ohne weitere Details zu nennen. Der Mann war am Morgen rund 50 Meter vor dem beliebten Sorrento Beach im Norden der Metropole angegriffen worden.
Zur Story