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Türkei und Pakistan wollen rasch Truppen in Saudi-Arabien stationieren

Türkei und Pakistan wollen rasch Truppen in Saudi-Arabien stationieren

05.10.2026, 22:2605.10.2026, 22:26

Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben vereinbart, rasch militärische Streitkräfte und Kapazitäten im Königreich zu stationieren. Das teilten die drei Länder nach einer Dringlichkeitssitzung in Riad im Rahmen des Mekka-Verteidigungspakts in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Man habe entschieden, sofort zur praktischen Umsetzung des gemeinsamen Verteidigungspakts überzugehen «und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die vereinbarten Militärkräfte und -kapazitäten bereitzustellen und deren rasche Stationierung im Königreich zu gewährleisten», hiess es.

Die Dringlichkeitssitzung in Riad sei abgehalten worden, um auf die Bedrohungen einzugehen, denen Saudi-Arabien gegenüberstehe, hiess es in der Erklärung weiter. In der Mitteilung gab es keine Details, in welchem Umfang Truppen und Gerät nach Saudi-Arabien verlegt werden sollen. Unter einer langanhaltenden Militärpartnerschaft sind bereits pakistanische Einheiten in Saudi-Arabien stationiert.

Black smoke and flames rise from an oil facility in an industrial area in southern Riyadh, Saudi Arabia, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo) Mideast Wars Saudi
Schwarzer Rauch und Flammen steigen aus einer Ölförderanlage in einem Industriegebiet im Süden von Riad, Saudi-Arabien, auf.Bild: keystone

Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben im August den Mekka-Verteidigungspakt unterzeichnet. Dieser enthält eine Beistandsklausel ähnlich wie die im Nato-Vertrag, wonach ein Angriff auf eine Partei als Angriff auf alle gewertet wird. Saudi-Arabien geriet zuletzt durch Vorstösse der Huthi-Miliz im Jemen und Angriffe auf die wichtige Ost-West-Pipeline unter Druck und erhofft sich hier den Beistand seiner Verbündeten.

Islamabad: Haben unterstützende Rolle inne

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif, der an dem Treffen teilnahm, sagte dem Sender Geo News, Saudi-Arabien – das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft – habe zuletzt dort Geländegewinne erzielt, wie die Zeitung «Dawn» berichtete.

Auf die Frage nach einer möglichen Rolle Pakistans und der Türkei antwortete Asif demnach, beide Staaten seien zwar «im Einsatzgebiet präsent», doch seien ausschliesslich saudische Truppen an Kampfhandlungen beteiligt. Aktuell würden die Türkei und Pakistan eine «unterstützende Rolle» innehaben, Pakistan sei etwa an Aufklärungsmassnahmen beteiligt. (hkl/sda/dpa)

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