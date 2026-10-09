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Klitschko bekommt vorläufige Vormundschaft für Panettieres Tochter Kaya

Neue Wendung im Fall von Hayden Panettieres Nachlass: Ihr Ex-Verlobter Wladimir Klitschko hat die vorläufige Vormundschaft für Tochter Kaya bekommen.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Wladimir Klitschko kämpft nach dem Tod seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere um das Erbe für die gemeinsame Tochter. Wie der frühere Boxprofi angibt, sollen aus dem Nachlass Schmuck und andere Wertsachen verschwunden sein. Am Donnerstag fand dazu eine Anhörung vor Gericht statt – auch Tochter Kaya war dabei.

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko im Jahr 2015. Bild: www.imago-images.de

Nach übereinstimmenden US-Medienberichten erschien die 11-Jährige in einem weissen T-Shirt, zurückgebundenen Haaren und mit leiser Stimme am Donnerstag vor Richterin Stephanie C. Santoro am Stanley Mosk Courthouse in Los Angeles. Kaya war demnach per Video zugeschaltet, um ihre Identität zu bestätigen. Ihr Vater Wladimir Klitschko sass ebenfalls in der Anhörung, blieb aber selbst ausserhalb des Kamerabilds.

Das Gericht sprach dem 50-Jährigen die vorläufige Vormundschaft über den Nachlass seiner verstorbenen Ex-Verlobten zu, wie unter anderem «Page Six» berichtet. Kaya gilt laut den eingereichten Gerichtsunterlagen als alleinige Erbin ihrer Mutter. Klitschko hatte seinen Antrag damit begründet, dass er die Vormundschaftsbefugnis benötige, um dem Mädchen bei seinem Erbe zu helfen.

Klitschko will Ermittlungen anstossen

Klitschkos Anwältin Diane Y. Park beantragte bei der Anhörung zusätzliche Befugnisse für ihren Mandanten. Konkret bittet Kayas Vater darum, dass eine mögliche Vormundschaftsbestellung auch die Befugnis umfasst, eine Ermittlung der Strafverfolgungsbehörden zur Rückgabe des mutmasslich veruntreuten Eigentums anzustossen. Bislang wurde kein persönlicher Vertreter für Panettieres Nachlass bestellt.

Klitschko geht davon aus, dass eine Person aus dem Umfeld der Schauspielerin, die nicht zur Familie gehört, Gegenstände aus Panettieres Besitz verkauft habe, darunter Schmuckstücke. Ein Pfandhaus soll Schmuck und andere Gegenstände aus Panettieres Nachlass angenommen haben. Bereits am Dienstag hatte er entsprechende Gerichtsdokumente eingereicht. Das Pfandhaus habe sich bislang geweigert, nähere Angaben zu den einzelnen Gegenständen zu machen – solange keine Strafverfolgungsbehörde Kontakt aufnehme. Ohne offizielle Ermittlungen könnten weitere Gegenstände verpfändet, weitergegeben oder anderweitig unwiederbringlich verloren gehen, argumentierte Klitschko.

Kaya lebt bei ihrem Vater in der Ukraine. Klitschko hatte 2018 das alleinige Sorgerecht erhalten, nachdem er und Panettiere sich endgültig getrennt hatten. Die beiden hatten 2009 eine Beziehung begonnen, sich 2013 verlobt und im Dezember 2014 Tochter Kaya bekommen.

Hayden Panettiere war am 16. August im Alter von 36 Jahren in South Carolina gestorben. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte ihren Tod als Unfall durch eine Überdosis verschiedener Substanzen ein. Laut Polizeiberichten hielten sich ihr langjähriger Partner Brian Hickerson und dessen Bruder zum damaligen Zeitpunkt vor Ort auf.

Die nächste Anhörung im Nachlassverfahren ist für den 7. Dezember in Los Angeles angesetzt. Richterin Santoro stellte bereits klar, dass Tochter Kaya dazu nicht erneut erscheinen müsse.

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