Hayden Panettiere verstarb am 16. August überraschend. Bild: keystone

Hayden Panettiere starb an versehentlicher Überdosis

Gut einen Monat nach dem Tod von Hayden Panettiere steht die Todesursache fest. Die 36-jährige «Heroes»- und «Nashville»-Schauspielerin starb an den Folgen einer versehentlichen Überdosis mehrerer Substanzen, darunter Fentanyl.

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Die zuständige Gerichtsmedizin im US-Bundesstaat South Carolina stufte den Tod der Schauspielerin als Unfall ein. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht wurden in ihrem Körper unter anderem Fentanyl sowie die Medikamente Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin nachgewiesen. Als Todesursache wurden die toxischen Wirkungen der verschiedenen Substanzen angegeben.

Hinweise auf Verletzungen, die zu Panettieres Tod beigetragen hätten, gab es demnach nicht. Auch die Polizei hatte bereits nach ihrem Tod erklärt, dass es keine Anzeichen für ein Verbrechen gebe.

Panettiere war am 16. August leblos in einer Wohnung in South Carolina gefunden worden, in der sie sich zu diesem Zeitpunkt aufhielt. Die Einsatzkräfte waren wegen eines gemeldeten Herzstillstands alarmiert worden. Neben der örtlichen Polizei beteiligte sich auch die US-Drogenbehörde DEA an den Ermittlungen.

Panettieres zeitweiliger Partner Brian Hickerson befand sich laut NBC News zum Zeitpunkt ihres Todes in der Wohnanlage. Er zeigte den Ermittlern demnach eine Tasche mit Medikamenten, die die Schauspielerin eingenommen haben soll.

Panettiere sprach offen über ihre Sucht

Panettiere hatte in der Vergangenheit öffentlich über ihre Probleme mit Alkohol und Drogen sowie über eine postpartale Depression gesprochen. Auch in ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren «This Is Me: A Reckoning» thematisierte sie ihre Suchterkrankung.

Bekannt wurde Panettiere bereits als Kinderdarstellerin. Ihren Durchbruch feierte sie mit der NBC-Serie «Heroes». Später spielte sie in der Serie «Nashville» eine aufstrebende Country-Sängerin und wurde für die Rolle zweimal für einen Golden Globe nominiert.

Panettiere hinterlässt eine Tochter, die sie mit dem früheren ukrainischen Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat. (mke)