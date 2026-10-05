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Für den Verzehr bestimmt: Katzendiebe in Vietnam gefasst

Für den Verzehr bestimmt: Katzendiebe in Vietnam gefasst

In Vietnam hat die Polizei zwölf mutmassliche Beteiligte eines Verbrecherrings für illegalen Katzenhandel festgenommen.
05.10.2026, 16:0105.10.2026, 16:01

Den Männern in Ho-Chi-Minh-Stadt werde vorgeworfen, rund 2'700 Katzen gestohlen zu haben, um sie zu töten und das Fleisch zu verkaufen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Demnach identifizierten die Behörden einen 39-Jährigen als mutmasslichen Anführer des Verbrecherrings. Er soll gestohlene lebendige Katzen angekauft haben, um ihr Fleisch zum Verzehr weiterzuverkaufen.

Einem Polizeibericht zufolge sollen die Tierdiebe die Katzen nachts mit selbstgebauten Fallen in den Strassen vor allem in den Aussenbezirken der südvietnamesischen Metropole gefangen haben.

Erst vor wenigen Monaten war die Polizei dem kriminellen Netzwerk in Ho-Chi-Minh-Stadt auf die Schliche gekommen, als Einsatzkräfte im Juni zunächst auf Dutzende gefangene Tiere, Fallen und Maschinen zur Fell-Entfernung bei einer Razzia gestossen waren. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Behörden 400 lebendige Katzen in Käfigen – und rund 80 bereits tote Tiere in Kühlboxen.

This photo released by Humane World for Animals Viet Nam shows cats in cages that were seized by the police in Ho Chi Minh City, Vietnam, on June 15, 2026. (Phuong Pham/Humane World for Animals Viet N ...
Erst vor wenigen Monaten war die Polizei dem kriminellen Netzwerk in Ho-Chi-Minh-Stadt auf die Schliche gekommen (Juni 2026).Bild: keystone

An dem Geschäft ist in Vietnam nicht die Nutzung von Katzenfleisch selbst illegal, sondern die Herkunft der Tiere, die mutmasslich dafür gestohlen wurden. Der Verzehr von Katzen oder Hunden gehört in Vietnam weiter für einen Teil der Bevölkerung zur Esskultur. Nach Angaben der Tierschutzorganisation Vier Pfoten werden jedes Jahr in Vietnam knapp eine Million Katzen und bis zu fünf Millionen Hunde für den menschlichen Verzehr geschlachtet. (sda/dpa)

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