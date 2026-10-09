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Hurrikan «Isaias» verstärkt sich: Evakuierungen an US-Küste

Hurrikan «Isaias» verstärkt sich: Evakuierungen an US-Küste

09.10.2026, 06:2509.10.2026, 06:25

Der Hurrikan «Isaias» hat sich auf seinem Weg zur US-Golfküste deutlich verstärkt. Der tropische Wirbelsturm erreichte am Donnerstag (Ortszeit) im Golf von Mexiko Windgeschwindigkeiten von rund 160 Kilometern pro Stunde und damit die Stärke zwei von fünf, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte.

This satellite image from the National Oceanic and Atmospheric Administration shows Hurricane Isaias surging toward the U.S. Gulf Coast on Thursday, Oct. 8, 2026. (National Oceanic and Atmospheric Adm ...
Ein Satellitenbild zeigt, wie sich der Hurrikan nähert.Bild: keystone

Der erste Hurrikan der diesjährigen Atlantiksaison dürfte am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag auf die Küste treffen. Besonders gefährdet sind der Nordwesten Floridas sowie die Bundesstaaten Alabama und Mississippi.

Sturm könnte sich noch weiter verstärken

Meteorologen warnen vor lebensgefährlichen Sturmfluten, heftigen Regenfällen und Überschwemmungen. Auch Tornados sind möglich. Nach Angaben des Hurrikanzentrums könnte sich «Isaias» noch weiter verstärken. Die Behörden rechnen zudem mit länger anhaltenden Stromausfällen in den betroffenen Gebieten.

KEYPIX - Residents pick up sandbags for storm preparation at the James Seals Jr. Parks &amp; Recreation Center ahead of Hurricane Isaias, expected landfall along the Gulf Coast, Thursday, Oct. 8, 2026 ...
Bewohnerinnen und Bewohner bereiten sich auf einen Sturm vor.Bild: keystone

Mehrere US-Bundesstaaten rufen Notstand aus

Floridas Gouverneur Ron DeSantis erklärte bei einer Pressekonferenz, man bereite sich vorsorglich sogar auf einen Hurrikan der Stärke drei vor. Besonders auf der östlichen Seite des Sturms drohten schwere Schäden. «Es wird Auswirkungen im gesamten Nordwesten Floridas geben», warnte DeSantis. Meteorologen warnten, dass es sich um einen gefährlichen Sturm mit potenziell lebensbedrohlichen Auswirkungen handele.

In mehreren Bundesstaaten wurde vorsorglich der Notstand ausgerufen. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey ordnete die Evakuierung von Touristen und Besuchern aus mehreren Küstenorten an, darunter die beliebten Urlaubsziele Gulf Shores und Orange Beach sowie Dauphin Island. Auch in Florida mussten Menschen besonders gefährdete Küstengebiete verlassen. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, die Vorbereitungen auf den Sturm schnellstmöglich abzuschliessen.

Mexiko stellt sich auf Hurrikan ein

Auch in Mexiko stellen sich die Menschen derzeit auf Extremwetter ein. Am Sonntag könne der Tropensturm «Simon», der sich derzeit noch über dem Pazifik befindet, zu einem «mächtigen Hurrikan der Kategorie 4» anwachsen und die Küste des Bundesstaates Jalisco treffen, erklärte Fabián Vázquez Romaña, der Koordinator des mexikanischen Wetterdienstes auf der Plattform X.

Zu befürchten seien Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde und Wellenhöhen von acht bis neun Metern, warnte der Meteorologe. Zudem müsse man sich auf drei Tage andauernden Starkregen in Teilen der Provinzen Guerrero, Michoacán, Colima und Jalisco einstellen.

Ebenfalls am Wochenende rechnen die mexikanischen Wetterexperten damit, dass der Tropensturm «Rachel» die Halbinsel Niederkalifornien trifft. (hkl/sda/dpa)

«Isaias» entwickelt sich zu «starkem Hurrikan»: US-Golfküste wappnet sich vor Tropensturm
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