Video: watson/nina bürge

Hurrikan «Lala» vor Hawaii: Zehntausende ohne Strom

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Hurrikan «Lala» hat zerstörerische Winde und massive Niederschläge auf Hawaiis grösste Insel Big Island gebracht. Bis zum Samstagabend (Ortszeit) waren dort mehr als 63'000 Stromkunden ohne Versorgung, gemeinsame mit den Nachbarinseln Maui und Oahu waren es knapp 100'000, wie Daten der US-Webseite Poweroutage.us zeigten. Örtliche Medien berichteten auf der Insel mit rund 200'000 Einwohnern von umgestürzten Bäumen, Strassensperren und heftigen Überschwemmungen.

Ein Fahrzeug fährt während des Hurrikans Lala an einem umgestürzten Strommast vorbei. Bild: keystone

Besonders dramatisch entwickelte sich die Lage am späten Abend im Süden von Big Island: Für Teile der Insel rief der Nationale Wetterdienst (NWS) einen Sturzflut-Notstand aus. Nach Angaben der Polizei wurden dort mehrere Häuser von den Wassermassen fortgerissen. Der Wetterdienst warnte vor einer lebensgefährlichen und «katastrophalen» Hochwasserlage.

Video: watson/nina bürge

Das Zentrum des Hurrikans der Kategorie 1 zog rund 90 Kilometer südlich an der Insel vorbei in westlicher Richtung, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) berichtete. Noch bis in die Nacht sei auf Big Island allerdings mit Windböen in Hurrikanstärke und heftigen Niederschlägen zu rechnen.

Auswirkungen verlagern sich auf andere Inseln

Die Behörde rechnete an den windzugewandten Seiten von Big Island im Verlauf des Sturms mit insgesamt 30 bis 50 Zentimetern Regen, an einigen Messstellen waren diese Mengen jedoch bereits überschritten: In Laupahoehoe wurden innerhalb von 36 Stunden knapp 65 Zentimeter registriert. Es bestehe weiter die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und gefährlichem Wellengang, erklärte das NHC. Bewohner sollten in sicheren Unterkünften verbleiben.

Auch auf den kleineren Inseln des Bundesstaats - darunter Maui, Oahu, Kauai und Niihau - drohen trotz grösserer Entfernung zum Zentrum des Sturms bis einschliesslich Sonntag gefährlich starke Winde und heftige Niederschläge. Der Schwerpunkt der Auswirkungen soll sich in der Nacht nach Westen verlagern. Für Oahu, Kauai und Niihau gilt eine Hochwasserwarnlage bis spät am Sonntag. Dort werden örtlich bis zu 20 Zentimeter Regen erwartet.

Ein Hurrikan der Kategorie 1 von 5 kann anhaltende Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 153 Kilometern pro Stunde mit sich bringen. Der NHC-Prognose zufolge soll «Lala» am Sonntag weiter nach Westen abdrehen, an Geschwindigkeit zulegen und sich allmählich abschwächen. (hkl/sda/dpa)