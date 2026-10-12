Bill Gates ist besorgt über das Missbrauchspotential von KI. Bild: keystone

Bill Gates fordert Gespräch mit Trump: KI «gefährlicher als Drogen»

Microsoft-Gründer Bill Gates warnt vor den Gefahren von KI. Ein Szenario beunruhigt ihn am meisten. Er will ein Gespräch mit Donald Trump anleiern.

Anna-Lena Janzen / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Microsoft-Gründer Bill Gates warnt vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz (KI). Nun hat er in einem Interview eingeordnet, welches Szenario ihm am meisten Sorgen bereitet. Die Gefahr einer ausser Kontrolle geratenen KI bestehe in den kommenden Jahren eher nicht, sagte Gates am Sonntag dem US-Sender CNN. Viel grösser sei die Gefahr, dass «schlechte Menschen» KI-Systeme ohne Schutzvorkehrungen für Cyberangriffe oder Bioterrorismus nutzten.

Um das zu verhindern, müssten die Systeme strenger reguliert werden, forderte Gates. «Aber im Moment ist es erlaubt, all diese Schutzmassnahmen auszuschalten.» «Wenn man also schlechte Menschen hat, keine Schutzmassnahmen und dann die neuesten Modelle, dann werden wir im kommenden Jahr vor allem im Cyberbereich eine Menge negativer Überraschungen erleben», sagte Gates in dem Fernsehinterview.

Gates: KI «gefährlicher als Drogen»

KI sei «gefährlicher als Autos, Flugzeuge oder Drogen», so Gates. «Die gefährlichste Technologie, die Menschen je erfunden haben.» Daher benötige es staatliche Kontrolle. Der Unternehmer wolle das Thema KI-Sicherheit auf höchster Ebene besprechen und dazu ins Gespräch mit US-Präsident Trump und seinen Mitarbeitern gehen. Er habe sich dazu bereits mit verschiedenen Politikern ausgetauscht, sagte er im CNN-Interview.

US-Präsident Donald Trump will die Technologie dagegen weitgehend unreguliert lassen, um die Konkurrenz aus China auszustechen. Trumps Idee, auf freiwillige Selbstkontrolle der Branche statt auf gesetzliche Vorschriften zu setzen, wies Gates am Sonntag zurück: Die Vorstellung, bei der «gefährlichsten Technologie, die Menschen je erfunden haben», die Kontrolle allein den Unternehmen zu überlassen, sei «nicht genug».

Gates gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmern, die vor den Risiken von KI warnen. Er hatte bereits Ende August in einem Brandbrief vor den Risiken von KI gewarnt. Niemand habe bisher einen Plan, wie sich die Gefahren der Technologie eindämmen liessen, schrieb Gates in einem fast 6000 Wörter langen Essay, der auf seinem Blog veröffentlicht wurde.

Verwendete Quellen: