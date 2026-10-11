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Mehrere Republikaner kritisieren Trumps Diesel-Abkommen mit Putin

epa13149945 Retiring Republican Senator from North Carolina Thom Tillis speaks at a Senate Judiciary Committee meeting to vote on the nomination of Todd Blanche to be the next attorney general of the ...
Thom Tillis ist einer der republikanischen Senatoren, der Trump deutlich für seine Putin-Nähe kritisiert.Bild: keystone

Mehrere Republikaner kritisieren Trumps Diesel-Abkommen mit Putin

Demokratische und republikanische US-Senatoren kritisieren den von Präsident Donald Trump geplanten Import russischen Diesels als rechtswidrig.
11.10.2026, 22:5211.10.2026, 22:52

Der Kongress habe im Jahr 2022 die Einfuhr russischer Energieträger untersagt, damit die USA nicht Russlands Krieg gegen die Ukraine finanzieren, heisst es in einem Schreiben von sieben Senatorinnen und Senatoren beider Parteien.

«Präsident Trumps Entscheidung, russische Importe zu erlauben, steht im direkten Widerspruch zu diesem Gesetz.»

Die Vereinigten Staaten dürften Kremlchef Wladimir Putin keine Rettungsleine hinwerfen, solange er ukrainische Zivilisten töte, hiess es weiter.

«Die Regierung muss ihren Kurs umgehend korrigieren.»

Trump hatte nach einem Gespräch mit Putin verkündet, Russland werde umgehend mehr als 300'000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt zur Verfügung stellen. Weitere Lieferungen sollten folgen. Der US-Präsident steht innenpolitisch unter Druck, weil der Preis für Diesel in den USA infolge des Iran-Kriegs neue Höchststände erreichte – und das kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen Anfang November, den Midterms. Experten zufolge können Russlands Lieferungen den Anstieg aber kaum dämpfen.

Auch Republikaner fordern härteren Kurs gegen Putin

Hinter dem Schreiben stehen die demokratischen Senatoren Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen und Ron Wyden sowie ihre republikanischen Kollegen Thom Tillis, Lisa Murkowski, John Curtis und Susan Collins. Trumps Regierung habe es versäumt, den Kongress bei der Entscheidung zu konsultieren oder eine Begründung vorzulegen, «wie es gesetzlich vorgeschrieben ist».

Der Kongress und auch viele Republikaner hatten sich zuletzt immer wieder für eine härtere Gangart gegen Putin eingesetzt, um ihn im Ukraine-Krieg unter Druck zu setzen. Mitte September hatte das US-Parlament nach langem Ringen ein Gesetz verabschiedet, das dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse für Sanktionen gegen Russland einräumt. Trump hat davon bisher jedoch keinen Gebrauch gemacht. (sda/dpa)

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