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Nach Trump-Aufruf: Musk will KI-Firma SpaceXAI umbenennen

epa13271814 Chief Executive Officer of Tesla and SpaceX Elon Musk (C) stands outside the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2026. President Trump and leading technology ...
Der Tech-Milliardär kündigte an, den Namen seiner KI-Firma entsprechend zu ändern.Bild: keystone

Nach Trump-Aufruf: Musk will KI-Firma umbenennen

05.10.2026, 09:4705.10.2026, 09:47

Bei seinem Versuch, den Begriff Künstliche Intelligenz mit der Bezeichnung «Superintelligenz» zu ersetzen, kann sich US-Präsident Donald Trump zumindest auf Elon Musk verlassen. Der Tech-Milliardär kündigte an, den Namen seiner KI-Firma entsprechend zu ändern. Sie heisst aktuell SpaceXAI, nachdem Musk sie in seinem Weltraumunternehmen aufgehen liess. Auf die Frage auf seiner Online-Plattform X, ob die Firma nun in SpaceXSI umbenannt werde, antwortete Musk: «Ja, wir werden diese Änderung vornehmen.»

Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff «Superintelligenz» für KI durchzusetzen. Er argumentiert, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie «fake» erscheinen.

Musk gehörte in der Anfangszeit von Trumps zweiter Amtszeit zu den engsten Verbündeten des Präsidenten. Dann zerstritten sich die beiden unter anderem wegen eines Steuergesetzes – inzwischen gab es jedoch eine weitgehende Versöhnung. (sda/awp/dpa)

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