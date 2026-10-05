Video: watson/mira wecker

20 Jahre Swiss Music Awards: Jennifer Bosshard moderiert Jubiläumsausgabe

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Am 13. März 2027 findet die 20. Ausgabe der Swiss Music Awards (SMA) statt. Moderieren wird erstmals Jennifer Bosshard, heisst es in einem Communiqué von CH Media Entertainment.

Video: watson/mira wecker

«Ich freue mich darauf, diesen besonderen Event zu moderieren, die Künstlerinnen und Künstler zu feiern und gemeinsam mit dem Publikum im Hallenstadion und vor den Bildschirmen einen unvergesslichen Abend zu erleben», sagt Bosshard.

Die Basler Moderatorin prägte ab 2018 das SRF-Magazin «Gesichter & Geschichten» (ehemals «Glanz & Gloria») und interviewte zahlreiche Persönlichkeiten. Neben grossen Live-Produktionen wie dem «Sporthilfe Super10Kampf» berichtete sie als Sonderkorrespondentin von den Oscars und war auch für den Eurovision Song Contest im Einsatz, unter anderem 2025 bei der Halbfinal-Auslosung in Basel.

In den vergangenen Jahren hatten Melanie Winiger und Annina Frey gemeinsam durch die Award-Show geführt. Als Solo-Host folgt Bosshard auf Namen wie Stefan Büsser, Hazel Brugger und Nik Hartmann.

Jennifer Bosshard am diesjährigen Zürcher Filmfestival. Bild: keystone

2027 feiern die Swiss Music Awards ihr 20-jähriges Bestehen. Seit ihrer Lancierung würdigen die SMA erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler der Schweizer Musikszene und bieten neuen Talenten eine Bühne. Weitere Informationen zu den Nominierten, Live-Acts und zum Programm der Jubiläumsausgabe werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (hkl)