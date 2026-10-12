Video: watson/emanuella kälin

Grossbrand zerstört Pariser Traditionsmarkt «Marché des Enfants Rouges»

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Am Montag brach auf dem Marché des Enfants Rouges in der französischen Hauptstadt ein Feuer aus. Der beliebte Traditionsmarkt im 3. Arrondissement von Paris sei «vollkommen zerstört», sagt Bürgermeister von Paris Centre, Ariel Weil.

Auprès des @PompiersParis intervenus avec force et efficacité dans un lieu qu’ils connaissaient heureusement bien, le marché des enfants rouges, hélas ravagé par les flammes tôt ce matin. Feu maîtrisé mais marché totalement sinistré. Évitez le secteur de la rue de Bretagne. https://t.co/WaDQN5Wrwq — Ariel Weil (@ArielWeilT) October 12, 2026

Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann habe einen leichten medizinischen Notfall erlitten, weitere Verletzungen seien jedoch nicht gemeldet worden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Das Feuer sei in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr ausgebrochen, teilte die Feuerwehr gegenüber BFMTV mit. Die Feuerwehr bestätigte dem Sender, dass das Gelände komplett ausgebrannt sei.

Video: watson/emanuella kälin

Der 1615 gegründete Marché des Enfants Rouges ist die älteste teilweise überdachte Markthalle von Paris. Er wurde 1982 zum historischen Denkmal erklärt und gilt als beliebtes Ziel für Touristen sowie für Anwohner. Auf dem Markt fand man Lebensmittelstände, Produzenten sowie mehrere Gastronomiebetriebe.

Der Eingang zum Markt. Bild: www.imago-images.de

Der Markt verdankt seinen Namen den roten Stoffgewändern der Waisenkinder, die in einem nahegelegenen Spital betreut wurden. Dieses Spital wurde 1536 von Margarete von Navarra gegründet. Es wurde 1772 geschlossen, und der Markt wurde Ende des 18. Jahrhunderts zum Gedenken an diese «roten Kinder» benannt. (hkl/jzs/afp)