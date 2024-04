Elton bei ProSieben gefeuert: «Ich gebe die Sendung nicht freiwillig ab!»

Poldi und Co. bringen Hallenfussball zurück ins Rampenlicht – das ist die Baller League

«Um eins klar zu stellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab. Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim Pro7 Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde, das ich nicht mehr Schlag den Star moderieren darf. Pro7 ist es scheinbar zu viel, das ich bei RTL arbeite. Auf einmal!»

Elton selbst meldete sich diesbezüglich auf Instagram. Er habe ebenfalls erst am Mittwoch erfahren, dass er als Moderator von ProSieben gefeuert wurde. In einem Beitrag klärt er auf:

Der deutsche Privatsender ProSieben gab am Mittwoch bekannt, dass Elton die Sendung «Schlag den Star» nicht mehr moderieren wird. Stattdessen wird Matthias Opdenhövel als Moderator zurückkehren – und das schon ab Juni 2024.

Stefan Bürer: Note 5,4 – Der Beste. Cool, witzig, viel Schalk, gepaart mit einer Prise Ironie. Fachlich top, sprachlich noch besser. Über Stunden am Stück fehlerlos. Ein Federer-Spiel ohne ihn ist nur halb so toll. (Kommentator Eishockey, Tennis)

Neue Wendung im Fall des tödlichen Schusses im Rahmen des Drehs von «Rust». In einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsakte heisst es, der Schauspieler Alec Baldwin, dem fahrlässige Tötung vorgeworfen wird und der seine Verantwortung abgestritten hat, habe am Set «keine Kontrolle» über sich selbst gehabt.