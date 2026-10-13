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Tobey Maguire traut seine Ex-Frau bei ihrer Hochzeit

Tobey Maguire arrives at the premiere of the film &#039;One Battle After Another&#039; on Tuesday, Sept. 16, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Tobey Maguire
Tobey Maguire an einer Premiere in London im Jahr 2025.Bild: keystone
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Tobey Maguire traut seine Ex-Frau bei ihrer Hochzeit mit neuem Mann

Erst vor wenigen Wochen wurde die Scheidung von Tobey Maguire und Jennifer Meyer offiziell. Nun standen die beiden erneut gemeinsam am Traualtar – allerdings in einer ganz anderen Rolle.
13.10.2026, 07:1713.10.2026, 07:17

Tobey Maguire hat bei der Hochzeit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer eine besondere Aufgabe übernommen. Der «Spider-Man»-Star führte durch die Zeremonie, bei der Meyer ihrem Partner Geoff Ogunlesi das Jawort gab.

Mit dabei waren auch die beiden gemeinsamen Kinder von Maguire und Meyer, Tochter Ruby und Sohn Otis.

Trotz Scheidung eng verbunden

Maguire und Meyer hatten 2007 geheiratet und sich 2016 getrennt. Vier Jahre später reichten sie die Scheidung ein, die erst vor wenigen Wochen rechtskräftig wurde.

Trotz des Ehe-Aus blieben die beiden eng miteinander verbunden. Meyer hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie freundschaftlich das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann sei.

Ihre Beziehung zu Ogunlesi machte sie 2023 öffentlich. Im folgenden Jahr verlobte sich das Paar. Anfang 2026 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.

Dass ausgerechnet Maguire nun die Hochzeit seiner Ex-Frau leitete, unterstreicht das gute Verhältnis der früheren Eheleute. (mke)

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