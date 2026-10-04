Dwayne «The Rock» Johnson schwärmt von seinem neuen Körpergefühl. Bild: Getty Images North America

People-News

Dwayne Johnson überrascht mit Gewichtsverlust

Dwayne «The Rock» Johnson hat deutlich an Gewicht verloren. Auf Instagram erklärt der Schauspieler, weshalb er rund 22 Kilogramm abgenommen hat – und wie es ihm mit seinem neuen Körpergefühl geht.

Mehr «Leben»

Dwayne Johnson ist für seinen ausgesprochen muskulösen Körper bekannt. Nun zeigt sich der Schauspieler und ehemalige Wrestler deutlich schlanker. Grund dafür ist nach seinen Angaben seine Rolle im Film «Lizard Music». Darin spielt er einen älteren Mann, für den er sein Gewicht erheblich reduzieren musste.

Auf Instagram liess Johnson seine Fans an der Veränderung teilhaben. Rund ein Jahr habe er sich für die Gewichtsabnahme Zeit genommen. Von ursprünglich etwa 128 Kilogramm habe er insgesamt rund 22 Kilogramm verloren.

Dwayne Johnson im Sommer 2025 Bild: Getty Images Europe

«Keine Extreme oder Crash-Diät»

Wichtig sei ihm gewesen, die Veränderung langsam und kontrolliert anzugehen. Er habe das Gewicht «auf kluge Weise» verlieren wollen, ohne Extreme oder Crash-Diäten.

Die Vorbereitung sei für ihn nicht nur körperlich gewesen. Er habe sich auch mental und spirituell mit der Veränderung beschäftigt und dabei viel über seinen eigenen Körper gelernt. Unter anderem habe er einen neuen Zugang zur bewussten Steuerung seiner Muskulatur gefunden, was für ihn als Sportler besonders interessant sei.

Mit dem Ergebnis zeigt sich Johnson sehr zufrieden. Er fühle sich in seinem Körper «phänomenal». Auch sein Stoffwechsel und seine allgemeine Gesundheit hätten von der Gewichtsabnahme profitiert. Ob er dauerhaft so schlank bleiben wird, ist allerdings offen. Nach Abschluss der Dreharbeiten werde er vermutlich wieder zwei oder drei Kilogramm zulegen, erklärte er.

Sorge wegen möglicher Krebserkrankung

Erst vor wenigen Monaten hatte Johnson in einem Interview mit dem Magazin «Esquire» von einem gesundheitlichen Schreckmoment berichtet. Beim Duschen hatte er eine schmerzhafte Schwellung an seinem linken Hoden entdeckt und zunächst befürchtet, an Krebs erkrankt zu sein.

Seiner Frau Lauren habe er zunächst nichts davon erzählt, um sie nicht zu beunruhigen. Eine medizinische Untersuchung brachte schliesslich Entwarnung: Bei der Schwellung habe es sich um eine Entzündung gehandelt. «Es geht mir gut», sagte Johnson später.

Dwayne «The Rock» Johnson im Jahr 2012 während einer Wrestling-Show. Bild: WireImage

Johnson dementiert Steroid-Spekulationen

Johnsons deutlicher Gewichtsverlust hat auch Spekulationen darüber ausgelöst, ob das Absetzen leistungssteigernder Substanzen eine Rolle gespielt haben könnte. Hintergrund solcher Vermutungen ist unter anderem seine Vergangenheit im Profi-Wrestling, einer Sportart, in der der Gebrauch anaboler Steroide immer wieder ein Thema war.

Belege dafür, dass Johnsons Gewichtsverlust damit zusammenhängt, gibt es jedoch nicht. Der Schauspieler hat entsprechende Spekulationen ausdrücklich zurückgewiesen. Als Grund für die Gewichtsabnahme nennt er seine Vorbereitung auf «Lizard Music».

Johnson betont zudem, dass er sich mit seinem neuen Gewicht ausgesprochen wohlfühle. Auch seine Stoffwechselgesundheit habe sich verbessert. Körperlich fühle er sich so gut wie seit seiner Zeit als junger American-Football-Spieler nicht mehr. (mke)