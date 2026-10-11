Auch Dua Lipa hat einen Podcast. Bild: service95

In diesen Podcasts sagen dir Dua Lipa, Barack Obama und Co., was du lesen sollst

Caroline Mettler Folge mir

Mehr «Leben»

Immer mehr Celebrities fühlen sich zur Literaturkritik berufen. In Podcasts sprechen sie über ihre Lieblingsbücher und aktuelle Neuerscheinungen. Das beeinflusst den Literaturbetrieb: Immer wieder gehen Verkaufszahlen durch die Decke aufgrund prominenter Buchempfehlungen. Falls du dich auch einmal inspirieren lassen möchtest: Hier sind 13 Podcasts und Online-Buchclubs.

Jannik Schümann & Kara Wolf: «Zwischen Kotti und Kapiteln»



Alle zwei Wochen treffen sich der deutsche Schauspieler Jannik Schümann, unter anderem bekannt für seine Rolle in der Fernsehserie «Sisi», und seine Kollegin Kara Wolf, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in der Politik. Jede Folge beginnt mit einem privaten Gespräch, das in eine lockere Buchbesprechung übergeht.

Übrigens: Der Name «Zwischen Kotti und Kapiteln» hängt mit der Kennenlernstory der beiden zusammen: In Kreuzberg in Berlin waren sie früher Nachbarn. «Der Name steht dafür, dass unser Podcast nichts Elitäres ist», sagt Wolf in einem Interview der Berliner Morgenpost.

Eine Kostprobe gefällig?

Reese Witherspoon: «Bookmarked»

Im Podcast der Schauspielerin spricht Host und Journalistin Danielle Robay mit Autorinnen, Influencerinnen und Promis über weibliche Erfolgsstorys, die Literaturszene und Literaturtrends. #frauenpower!

Bild: keystone

James Patterson: «Hungry Dogs»

Der Bestseller-Autor aus den USA spricht über das Schreiben als Handwerk, Geschichten und den Literaturbetrieb. Die Thriller-Fans unter uns dürften ihn kennen: Mit seinen Büchern um den Profiler Alex Cross erlangte er internationale Bekanntheit.

Oprah Winfrey: «Oprah's Book Club»

Ein Urgestein in den Celebrity-Buchclubs. Die Moderatorin gibt in ihrer Show seit 1996 Lese-Empfehlungen ab. Mittlerweile hat sie auch einen Online-Buchclub. «Little Wonder» von Sophie Chen Keller ist ihre 124. Empfehlung. In einzelnen Episoden ihres YouTube-Podcasts spricht sie mit den Autor*innen der von ihr ausgewählten Bücher.

Olivia Ponton: «Booked, Blonde & Busy»

Olivia Pontons Traumgast ist die auf Booktok gefeierte Autorin Colleen Hoover. Der Podcast des Models, das während der COVID-19-Pandemie auf TikTok bekannt wurde, ist für die Girlies unter uns. Sie möchte das Klischee der «blonden Frau» neu definieren. Leidenschaft für Fashion und Beauty und Interesse für Literatur schliessen sich gegenseitig nicht aus.

Barack Obama: «A Great Book with Barack Obama»

Es ist der wohl neuste Podcast im Promi-Buchclub-Universum. In sechs Folgen bespricht der ehemalige US-Präsident jeweils ein Buch, das ihn geprägt hat. In der ersten und bis jetzt einzigen erschienenen Folge ist der Schauspieler Tom Hanks zu Gast. Diskussionsobjekt: Marilynne Robinsons «Gilead». Der Haken am Ganzen: Der Podcast ist nur auf Audible zu hören...

Ex-US-Präsident als Literatur-Influencer Hesch gwüsst? Der frühere Präsident ist schon seit Längerem für seine jährlichen, sehr vielseitigen Leselisten bekannt. Von Belletristik bis hin zu Sachliteratur ist darin alles enthalten. Mit seinen Leselisten beeinflusst er die Verkaufszahlen stark: Was er empfiehlt, landet nicht selten auf Bestsellerlisten.

Mehr zu Obamas Leselisten:

Claire Parker und Ashley Hamilton: «Good Noticings»

In diesem Podcast nehmen die Comedians Claire Parker und Ashley Hamilton gerne Promi-Memoiren auseinander. Sie liefern zudem Empfehlungen und schnelle Besprechungen der neusten Bücher, Musik, Filme und Serien.

Dua Lipa: «Service95»

Es handelt sich wohl um die Queen der prominenten Bücherempfehlungen. Die Musikerin Dua Lipa wählt in ihrem Buchclub monatlich ein neues Buch aus, das nicht nur unterhaltsam, sondern auch tiefgründig sein soll. In ihrem Podcast spricht sie mit Autor*innen über deren Texte.

Im März empfahl Dua Lipa «Lázár», die Familiensaga des Zürcher Autors Nelio Biedermann. Ganz passend: Von den Medien wird dieser als Shootingstar der Literatur und als der neue Thomas Mann mit dem Aussehen von Justin Bieber beschrieben.

Bild: Keystone

«One Nightstand»

In «One Nightstand» werden prominente Bücherliebhaber*innen und Autor*innen nach ihren vier Lieblingsbüchern gefragt. Man erfährt nicht nur Einiges über Bücher, sondern auch immer wieder juicy Details aus dem Leben der Gäste.

Noch nicht genug? In diesen Online-Buchclubs erhältst du weitere prominente Leseempfehlungen:

Dakota Johnson: «Tea Time Book Club»

Über Instagram und auf Substack bespricht die Fifty Shades of Grey-Schauspielerin Dakota Johnson Bücher. Nicht zuletzt steckt das Ziel dahinter, so munkelt man, einen neuen Hit für eine Film-Adaption zu entdecken. Für Mitglieder gibt es Bonus-Content wie Autoren-Interviews und jeweils zum Vibe des Textes passende Musik-Playlists.

Bild: keystone/Evan Agostini/Invision/AP

Kaia Gerber und Alyssa Reeder: «Library Science»

Kaia Gerber, Schauspielerin und Model, und Alyssa Reeder, Autorin und Lektorin, möchten Bücher ins Rampenlicht rücken, die nicht unbedingt auf Bestsellerlisten landen. Oft sind in ihren Leselisten Debütautor*innen, noch unbekannte Stimmen und unterrepräsentierte Themen zu finden. Gerber organisiert Bookclub-Events und spricht auf YouTube mit Autor*innen.

Natalie Portman: «Natalie's Book Club»

«Geschichten zu lesen ist eine der ersten Möglichkeiten, wie wir lernen, Empathie zu entwickeln. Wir fühlen mit den Figuren in Geschichten, so wie wir mit uns selbst oder unseren eigenen Freunden mitfühlen würden», schreibt die Schauspielerin auf der Website des Buchclubs. Auch auf Instagram ist sie vertreten.

Emma Roberts: «Belletrist»

Jeden Monat wählt die Schauspielerin zusammen mit ihrer besten Freundin Karah Preiss ein Buch aus. In der Online-Community kannst du dich darüber austauschen.