Rat der Weisen

«Meine Mutter ist eifersüchtig auf mich und verhält sich komisch …»

Frage von Isabel:

Liebe Community

Ich weiss, das klingt ein wenig komisch, wenn ich das jetzt so schreibe, aber ich denke wirklich, dass meine Mutter eifersüchtig auf mich ist und mir auf eine komische Art und Weise nichts gönnen mag. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und mir wird das erst jetzt langsam richtig bewusst. Meine Mutter hat mich früh bekommen, mit 25 Jahren, sie ist also noch gar nicht sooo alt und sieht für ihr Alter auch noch gut aus. Sie kleidet sich für meinen Geschmack ein bisschen zu «jung», aber solange sie sich wohl fühlt … Auf alle Fälle war ich am Sonntag bei ihr zum Znacht und hatte das erste Mal meinen neuen Freund dabei. Und ihm ist der ganze Abend recht schräg eingefahren.

Und als er dann alles erzählt hat, was er alles komisch fand, fiel es auch mir wie Schuppen von den Augen … Egal, was ich gesagt oder erzählt habe, meine Mutter hatte eine bessere Geschichte auf Lager oder wusste meine Erfolge kleinzureden.

Sie hat auch noch den Satz fallen lassen «als ich so jung wie Isabel war, sah ich sogar noch besser aus!» …

Ich bin mir das gewohnt und tue solche Dinge einfach als Witze ab. Und denke mir gar nicht viel mehr dabei. Aber jetzt so im Nachhinein …

Meine Mutter scheint wirklich ernsthafte Probleme mit dem Älterwerden zu haben und lässt es wohl irgendwie an mir aus. Dieses Verhalten ist nämlich erst seit ein paar Jahren so. Bzw. so schlimm. Ich habe sie darauf angesprochen, sie hat das Thema einfach «weggelacht» und noch etwas gesagt wie «auf was soll ich bitte eifersüchtig sein?» …

Mit meinem Vater kann ich leider nicht darüber reden, da meine Mutter sehr früh dafür gesorgt hat, dass ich keinen Kontakt mit ihm habe (andere Geschichte) ...

Ich weiss nicht genau, was ich tun soll. Das Gespräch suchen hat nicht viel gebracht, ehrlich gesagt ist es seitdem noch ein bisschen komischer …

Vielleicht hat jemand von euch eine ähnliche Situation erlebt?

Danke euch für eure Hilfe.

