bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Was wünschen sich eigentlich Männer zu Weihnachten???»

Frage von Tina:

Liebe alle

Da wir uns letzte Woche ja mit dem Thema beschäftigt haben, was sich eigentlich Frauen zu Weihnachten wünschen oder besser gesagt ganz allgemein wünschen, hier nun also die Gegenfrage an die Community:

Was wünschen sich eigentlich Männer zu Weihnachten???

Wollt ihr wirklich alle nur irgendwelche Bart-Trimmer, wie uns die Werbung weismachen will? Und Schnauz-Wachs? Und dass wir Frauen uns einfach in Dessous für euch aufs Bett legen? Ich denke nicht (nur …).

Los, lasst uns mit Vorurteilen aufräumen! Mein Freund hat sich letztens beispielsweise riesig über einen Blumenstrauss gefreut.

Man stelle sich nur mal vor: Auch Männer mögen Blumen! :)

Danke für eure Inputs!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!