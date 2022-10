bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Mein Freund will, dass ich ihm beim Sex in die Hoden schlage (???) ...»

Frage von Danka:

Hoi zämä!

Seit 3 Monaten bin ich mit einem Mann zusammen, der je länger je mehr durchblicken lässt, worauf er beim Sex eigentlich wirklich steht. Am Anfang hatten wir relativ «normalen» Sex. Man würde es wohl als Blümchensex beschreiben. Aber das ist nun mal das, worauf ich stehe. Und bei ihm sind es wohl eher härtere Dinge. Er hat mich mal versucht ein bisschen zu würgen, das fand ich gar nicht gut und habe auch sofort seine Hand weggemacht, das hat er auch sofort verstanden und nie mehr gemacht. Aber letztens hat er mich, während wir so ein bisschen rumgemacht haben, gefragt, ob ich ihm ein bisschen in die Hoden schlagen könnte. … Und ich so: ???

Ich habe dann gefragt, ob er das ernst meine, und er hat gesagt, dass er darauf stehen würde, wenn man etwas «grober» mit ihm umgeht. Ich denke, das ist nur die Spitze des Eisberges und er versucht hier gerade herauszufinden, wie viel Verständnis meinerseits für seine Vorlieben überhaupt vorhanden ist.

Ich möchte ehrlich gesagt nicht mit jemandem zusammen sein, der auf solche Dinge steht. Ich finde das komisch.

Aber deswegen Schluss machen? Sonst haben wir es eigentlich super. Aber wenn es beim Sex so grosse Unterschiede gibt, weiss ich nicht so recht, ob das eine Zukunft hat.

Habt ihr da eventuell Erfahrungen? Danke

