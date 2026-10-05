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Rat der Weisen

«Mein Freund wäscht sich nur zweimal pro Woche»

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Frage von stinky:

Hoi zäme

Mein Freund und ich sind beide Anfang 20 und seit sieben Monaten zusammen. Wir verstehen uns sehr gut und ich finde ihn auch attraktiv. Allerdings gibt es ein Thema, über das wir immer häufiger streiten: seine Körperpflege. Er duscht sich normalerweise zweimal pro Woche. Er sagt, häufigeres Duschen sei schlecht für die Haut und ausserdem verschwende man damit unnötig Wasser. Nach dem Sport wäscht er sich manchmal kurz mit einem Waschlappen, aber auch nicht immer. Seine Kleider trägt er ebenfalls mehrere Tage hintereinander. Ich habe schon versucht, ihm zu erklären, dass ich seinen Körpergeruch teilweise sehr deutlich wahrnehme. Besonders beim Kuscheln oder beim Sex stört es mich.

Er findet hingegen, Menschen seien heutzutage völlig übertrieben reinlich und hätten verlernt, wie ein echter Körper riecht. Für ihn ist das offenbar fast schon eine politische Haltung.

Ich will ihm nicht vorschreiben, wie oft er sich waschen soll. Gleichzeitig vergeht mir inzwischen manchmal die Lust auf Nähe. Ist zweimal Duschen pro Woche tatsächlich zu wenig? Übertreibe ich? Wie oft duscht ihr...?? Ich dusche beispielsweise täglich ...

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