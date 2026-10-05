recht sonnig14°
DE | FR
burger
Leben
Rat der Weisen

«Mein Freund wäscht sich nur zweimal pro Woche»

Bild
Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Mein Freund wäscht sich nur zweimal pro Woche»

05.10.2026, 10:0205.10.2026, 10:02

Frage von stinky:

Hoi zäme

Mein Freund und ich sind beide Anfang 20 und seit sieben Monaten zusammen. Wir verstehen uns sehr gut und ich finde ihn auch attraktiv. Allerdings gibt es ein Thema, über das wir immer häufiger streiten: seine Körperpflege. Er duscht sich normalerweise zweimal pro Woche. Er sagt, häufigeres Duschen sei schlecht für die Haut und ausserdem verschwende man damit unnötig Wasser. Nach dem Sport wäscht er sich manchmal kurz mit einem Waschlappen, aber auch nicht immer. Seine Kleider trägt er ebenfalls mehrere Tage hintereinander. Ich habe schon versucht, ihm zu erklären, dass ich seinen Körpergeruch teilweise sehr deutlich wahrnehme. Besonders beim Kuscheln oder beim Sex stört es mich.

Er findet hingegen, Menschen seien heutzutage völlig übertrieben reinlich und hätten verlernt, wie ein echter Körper riecht. Für ihn ist das offenbar fast schon eine politische Haltung.

Ich will ihm nicht vorschreiben, wie oft er sich waschen soll. Gleichzeitig vergeht mir inzwischen manchmal die Lust auf Nähe. Ist zweimal Duschen pro Woche tatsächlich zu wenig? Übertreibe ich? Wie oft duscht ihr...?? Ich dusche beispielsweise täglich ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Selfie-Fails bringen dich garantiert zum Schmunzeln
1 / 19
Diese Selfie-Fails bringen dich garantiert zum Schmunzeln
Immerhin haben die beiden dieselbe Pose drauf.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Geld stinkt» – Das ist das teuerste, was Gastro-König Péclard jemals gegessen hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Unveröffentlichte Stevie-Wonder-Lieder zum Jubiläum enthüllt
Mehr Musik von Stevie Wonder: Der Künstler hat vier bislang unveröffentlichte Songs aus den Aufnahmesessions für sein Album «Songs in the Key of Life» aus dem Jahr 1976 publiziert.
Die Lieder «It's Easier», «My Life Story of Love», «I Can See the Sun In Late December» und «I'm Into Livin'» wurden nach Angaben von Universal Music Canada anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Albums am Montag veröffentlicht.
Zur Story