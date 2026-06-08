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Sechs Tipps für einen unvergesslichen Urlaub auf Teneriffa

Schwarze Lavastrände, üppig grüne Täler, märchenhafte Lorbeerwälder und architektonische Perlen: Die Insel Teneriffa wird dich mit ihren Kontrasten in ihren Bann ziehen. Die Kanareninsel hält so manche Überraschung bereit. Hier bekommst du das exklusive Ferienbriefing.

Kaum eine Insel bietet so viel Abwechslung wie Teneriffa, die grösste der kanarischen Inseln. Ein Hotspot des Erdmantels vor der Westküste Afrikas.

Vor vielen Millionen Jahren entstand das Vulkanmassiv mit dem berühmten Pico del Teide. Das Massiv prägt die kontrastreiche Insel mit ihren felsigen Küstenklippen, saftig grünen Tälern, dem fast immer schneebestäubten Vulkan Teide und den abwechselnd goldenen und schwarzen Stränden.

Bevor wir gleich jede Menge Ferieninspiration liefern:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Teneriffa 3’065 km, Flugzeit 4:05 Std., Flughafen TFS

Beste Reisezeit: Ganzjahresziel, mit angenehmen und nicht zu heissen Temperaturen im Sommer. Ideal für alle, die baden möchten und milde Wintermonate schätzen.



Die Vulkanlandschaft des Teide bei Nacht

Wer Erlebnisferien auf Teneriffa macht, wandert oder schwebt in der Seilbahn auf den Pico del Teide. Die Seilbahn führt bis knapp unter den Gipfel, der letzte Abschnitt kann mit entsprechender Genehmigung zu Fuß zurückgelegt werden. Der 3715 Meter hohe Vulkan bietet ein atemberaubendes Panorama. Doch Abenteuerhungrige können auch eine Nachttour auf den Teide buchen und das unvergessliche Sternenmeer bewundern.

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Auch der Teide-Nationalpark, UNESCO-Weltnaturerbe, geformt durch Feuer und Lava, besticht mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt – wobei der Park stellenweise wie vom anderen Planeten wirkt. Im gut ausgeschilderten Gebiet kannst du zwischen 41 Wanderungen wählen.

Ein einzigartiges Ökosystem: der Lorbeerwald von Anaga

Bei aller Faszination für die Vulkanlandschaft, solltest du dir den sagenhaft schönen Lorbeerwald Teneriffas nicht entgehen lassen. Der magische Naturpark Anaga im Nordosten der Insel liegt unweit von Santa Cruz de Tenerife entfernt. In den höheren Lagen dieser Gegend findest du den schönsten Laubwald Teneriffas - ein lebendes Fossil, ein Relikt, das seit 40 Millionen Jahren überlebt hat.

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Die Vielfalt der Küste Teneriffas: von Vulkanstränden bis hin zu natürlichen Becken

Der goldene Sandstrand Playa de Las Teresitas eignet sich perfekt zum Sünnele und gemütlichen Baden, wohingegen pechschwarze Lavasandstrände wie Playa de la Arena ein aussergewöhnliches Badevergnügen versprechen. Doch ein besonders überraschendes Badeerlebnis findest du in Bajamar mit seinen Naturschwimmbecken.

Ein Geheimtipp: Der Roque de las Bodegas bei Taganana begeistert mit seinem ursprünglichen Charme, schwarzem Vulkansand und einer spektakulären Kulisse aus Atlantik und Anaga-Gebirge. Ein idealer Ort für Naturliebhaber und Wanderfans.

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Architektur von der perfekten Welle bis zu den Pyramiden

Teneriffa überrascht mit einigen architektonischen Perlen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Da wäre etwa die „perfekte Welle“: Das Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife ist ein Veranstaltungsgebäude in Santa Cruz de Tenerife, das an die Oper von Sydney erinnert.

Aber auch die unbefestigte Kolonialstadt San Cristóbal de La Laguna mit ihren pastellfarbenen Villen, historischen Strassen und lauschigen Restaurants ist definitiv ein Besuch wert. Die Universitätsstadt zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.

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Die «Pyramiden von Güímar» stammen vermutlich aus dem frühen 19. Jahrhundert. Aber wozu wurden sie errichtet? Die stufenartigen Bauten geben bis heute archäologische Rätsel auf.

Hier findest du weitere Informationen zur traditionellen und modernen Architektur Teneriffas.

Gut zu wissen: Die gesamte Insel ist sehr gut mit öffentlichen Bussen erschlossen. Ein Auto ist also nicht zwingend nötig.

Das Golfparadies der Kanaren

Wer schon immer mal golfen wollte oder sein Herz längst an diese edle Sportart verloren hat, findet im Westen Teneriffas ein kleines Mekka! Mehrere Golfplätze locken mit traumhaftem Meerblick, einem «Touch of Britishness», Palmenhainen und Wasserfällen. Mehr Informationen zum Golfen findest du hier.

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Unsere Empfehlungen:

Der Golfplatz Abama mit über 25'000 Palmen, 300 subtropischen Pflanzenarten, 22 Seen und zahlreichen Wasserfällen zählt zu den besten Plätzen ganz Spaniens. Jedes Level ist willkommen.

Der Golfplatz Costa Adeje richtet sich an erfahrene Golferinnen und Golfer, die in der hügeligen Anlage Wasserhindernisse als willkommene Challenge angehen. Die Anlage befindet sich nur einen Steinwurf vom Meer entfernt an der traumhaften Costa Adeje.

Der Buenavista Golfclub liegt direkt an den Klippen der Nordwestküste eingebettet in die eindrückliche Vulkanlandschaft. Der Anspruchsvolle Platz ist gleichzeitig ein geschützter Naturpark.

Faszinierende Unterwasserwelten erkunden

Teneriffa ist einer der besten Orte weltweit für Walbeobachtungen. Vor der Südwestküste der Insel können Besucher das ganze Jahr über Tümmler und Grindwale in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Auch unter Wasser begeistert die Insel mit kristallklarem Wasser, hervorragender Sicht und einer vielfältigen Unterwasserwelt mit Meeresschildkröten, Rochen und zahlreichen Fischarten. Hier findet ihr Tipps zu den besten Tauchplätzen und Wracks:

https://www.flyedelweiss.com/ch/de/destinations/tips/scuba-diving/tenerife.html

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Bist du bereit für Teneriffa? Dann Abflug!