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Tamedia plant den Abbau von 34 Vollzeitstellen

TXGROUP STELLT DIE PRINTAUSGABE VON 20 MINUTEN PER ENDE 2025 EIN - The editorial office of the free daily newspaper 20 Minuten (English: 20 Minutes), pictured at their headquarters in the building of ...
Betroffen sind die News-Redaktionen in Zürich, Bern, Basel sowie Lausanne und Genf.Bild: Keystone

Insgesamt 41 Mitarbeitende betroffen: Tamedia plant Abbau von 34 Vollzeitstellen

05.10.2026, 13:2005.10.2026, 13:32

Im Rahmen ihrer laufenden Transformation plant Tamedia den Abbau von 34 Vollzeitstellen. Betroffen sind 41 Mitarbeitende, davon 30 Vollzeitstellen in der Publizistik und 4 im Print-Desk, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Vollzogen wird der Abbau bei den Newsredaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf. Gleichzeitig richtet Tamedia ihre Redaktionen und zentrale redaktionelle Funktionen neu aus.

Tamedia-CEO Jessica Peppel-Schulz sagt: «Dass wir Stellen abbauen müssen, ist für mich persönlich und für die ganze Geschäftsleitung eine schwierige Konsequenz dieser notwendigen Veränderungen aufgrund der neuen Marktrealität.»

Die von einem Stellenverlust betroffenen Mitarbeitenden werden bis Ende Oktober 2026 in persönlichen Gesprächen informiert. Für die Betroffenen kommt ein Sozialplan mit begleitenden Massnahmen – wie beispielsweise Weiterentwicklung oder Möglichkeiten der Frühpensionierung – zur Anwendung.

Die Personalvertretungen und die Sozialpartner wurden vorgängig informiert und in den weiteren Prozess einbezogen. Wo immer möglich, werden interne Anschlussmöglichkeiten gesucht. (ome)

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