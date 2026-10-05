Betroffen sind die News-Redaktionen in Zürich, Bern, Basel sowie Lausanne und Genf. Bild: Keystone

Insgesamt 41 Mitarbeitende betroffen: Tamedia plant Abbau von 34 Vollzeitstellen

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Im Rahmen ihrer laufenden Transformation plant Tamedia den Abbau von 34 Vollzeitstellen. Betroffen sind 41 Mitarbeitende, davon 30 Vollzeitstellen in der Publizistik und 4 im Print-Desk, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Vollzogen wird der Abbau bei den Newsredaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf. Gleichzeitig richtet Tamedia ihre Redaktionen und zentrale redaktionelle Funktionen neu aus.

Tamedia-CEO Jessica Peppel-Schulz sagt: «Dass wir Stellen abbauen müssen, ist für mich persönlich und für die ganze Geschäftsleitung eine schwierige Konsequenz dieser notwendigen Veränderungen aufgrund der neuen Marktrealität.»

Die von einem Stellenverlust betroffenen Mitarbeitenden werden bis Ende Oktober 2026 in persönlichen Gesprächen informiert. Für die Betroffenen kommt ein Sozialplan mit begleitenden Massnahmen – wie beispielsweise Weiterentwicklung oder Möglichkeiten der Frühpensionierung – zur Anwendung.

Die Personalvertretungen und die Sozialpartner wurden vorgängig informiert und in den weiteren Prozess einbezogen. Wo immer möglich, werden interne Anschlussmöglichkeiten gesucht. (ome)