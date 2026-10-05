Video: watson/lucas zollinger

Brutale Szenen bei Schülerprotesten in Frankreich – das sind die Videos

Mehr «International»

Seit zwei Wochen werden Städte in ganz Frankreich von immer gewalttätiger werdenden Protesten heimgesucht. Ursprünglich ging es Schülerinnen und Schülern dabei darum, sich für mehr Geld in der Bildung einzusetzen. Marode Infrastruktur in den Schulen und der Lehrpersonenmangel führen seit längerer Zeit zu Missmut.

Mittlerweile haben aber viele der Proteste einen chaotischen Charakter angenommen und werden von Sachbeschädigung, Vandalismus, Plünderungen, Ausschreitungen und Gewalt begleitet. Wir haben euch hier einige der aktuellsten Videos zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

Auf Social Media kursieren unzählige Videos der Proteste – darunter aber auch viele aus dem Kontext gerissene Videos von andere Vorfällen in der Vergangenheit. Dabei sind zum Beispiel Szenen von den Gelbwesten-Protesten in den Jahren 2018 und 2019 oder von Ausschreitungen nach Spielen der Fussball-Mannschaft Paris Saint-Germain. Ob mit solchen Posts bewusst Missinformation geschürt werden will, ist unklar.

Dennoch gibt es viele bestätigte Meldungen von Gewaltexzessen. So wurde etwa in La Ciotat ein Schulleiter mit Benzin übergossen, in Marseille eine Frau mit einer zum Flammenwerfer umfunktionierten Spraydose angegriffen, in Nantes ein Gymnasium niedergebrannt und in Paris eine Polizeiaspirantin halb zu Tode getreten.

In der Folge kam es in den vergangenen zwei Wochen auch bereits zu rund 5000 Verhaftungen. 85 Prozent davon betrafen Minderjährige.

Weitere Proteste für Dienstag angesagt

Für das eigentliche Anliegen – nämlich mehr Geld im Bildungswesen – sind am Dienstag weitere Proteste angesagt. Schülerinnen und Schüler, Gewerkschaften und Elternverbände wollen dann erneut auf die Strasse gehen. Sie betonen dabei, diese Forderungen auf gewaltlose Weise durchsetzen zu wollen. (lzo)

Weitere aktuelle Videos gibt's hier:

Jennifer Bosshard moderiert die Swiss Music Awards 2027 – das bedeutet Musik für sie

Video: watson/mira wecker

Brand auf italienischem Campingplatz – auch Schweizer Familie in der Notaufnahme

Video: watson/Lucas Zollinger

Marcel Kuster kontrolliert das Halteverbot beim Juckerhof – und wird angegangen