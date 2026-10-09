Will nicht: Esther Friedli nimmt sich aus dem Bundesrats-Rennen

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Will doch nicht Bundesrätin werden: Esther Friedli. Bild: keystone

Die St.Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli will nicht für die Bundesrats-Nachfolge von Guy Parmelin antreten. Dies sagte sie am Freitagabend am Rande der Olma gegenüber « Toggenburg24».

«Meine Zukunft liegt im Ständerat», so die 49-Jährige. Zwar fühle sie sich geehrt, dass man sie als Kandidatin in Betracht gezogen habe, allerdings könne sie sich nicht vorstellen, ihr Amt in der kleinen Kammer nach dreieinhalb Jahren wieder abzugeben.

Nächstes Jahr strebt Friedli die Wiederwahl in den Ständerat an. «Ich würde mich freuen, wenn ich nochmals gewählt werde und ich mich dann weiterhin mit all meiner Kraft und Vehemenz für St. Gallen einsetzen darf», so die SVP-Frau.

(cpf)