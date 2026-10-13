Behörden präsentieren beschlagnamte Drogen in Thailand. Bild: LightRocket

Zwei junge Schweizer geraten in Thailand in Drogenfalle

Eine Reise nach Thailand, 8000 Franken Lohn und angeblich ein Koffer voller iPhones: Zwei junge Waadtländer liessen sich auf ein vermeintlich lukratives Angebot ein. Am Flughafen von Phuket wurden in ihrem Gepäck 16 Kilogramm Cannabis entdeckt. Einer konnte inzwischen ausreisen, der andere sitzt weiterhin in Haft.

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Eine Anzeige auf Snapchat wurde zwei jungen Schweizern zum Verhängnis. Den damals 18- und 19-Jährigen aus dem Kanton Waadt wurde eine zweiwöchige Reise nach Thailand angeboten – inklusive Flug, Hotel und 600 Franken Taschengeld.

Als Gegenleistung sollten sie auf dem Rückweg einen Koffer mitnehmen. Darin seien angeblich iPhones, wurde ihnen gesagt. Für den Transport sollten sie 8000 Franken erhalten, berichtet RTS.

Am 13. Juli reisten die beiden nach Bangkok und anschliessend weiter nach Phuket. Dort verbrachten sie mehrere Tage als Touristen, gingen an den Strand, fuhren Jetski und besuchten einen Schiessstand.

Koffer wurden vor Abreise ausgetauscht

Erst am Tag vor dem Rückflug erhielten sie weitere Anweisungen. Die Männer sollten ihre Koffer an der Hotelrezeption abgeben. Als sie das Gepäck später zurückbekamen, waren die Koffer ausgetauscht worden. Misstrauisch wurden die beiden offenbar nicht.

Am Flughafen Phuket hatten sie bereits das Gate erreicht, als sie aufgefordert wurden, sich beim Personal zu melden. Polizisten führten sie anschliessend zu einer Kontrolle.

Im Gepäck fanden die Behörden insgesamt 16 Kilogramm Cannabis.

Thailändische Behörden halten in Bangkok Ausschau nach verdächtigen Personen. Bild: NurPhoto

Einer konnte Thailand verlassen

Für die beiden Schweizer nahm der Fall danach sehr unterschiedliche Wendungen.

Einer von ihnen konnte Thailand relativ rasch wieder verlassen. Zunächst bezahlte er nach Angaben von RTS eine Zollbusse von rund 6300 Franken.

Die Anwältin der beiden, Thatsanavanh Banchong, erklärt, dass neben dem strafrechtlichen Vorwurf auch eine Zollübertretung vorgelegen habe. Unter bestimmten Umständen könne eine solche mit einer Zahlung erledigt werden.

Laut RTS musste der junge Schweizer insgesamt rund 18'000 Franken aufbringen, bevor er Thailand ohne Eintrag im Strafregister verlassen konnte.

18-Jähriger wartet in Haft auf Prozess

Sein 18-jähriger Freund hatte weniger Glück. Seine Mutter konnte die für seine Freilassung geforderte Summe von rund 4000 Franken nicht rechtzeitig beschaffen. Er blieb deshalb in Thailand in Haft und wartet nun auf seinen Prozess.

Seine Mutter schildert gegenüber RTS eine grosse finanzielle und psychische Belastung. Sie arbeite in einer Fabrik und verdiene monatlich 4800 Franken. Um Anwaltskosten und weitere mögliche Forderungen bezahlen zu können, habe sie Geld ausgeliehen und Lohnvorschüsse beantragt.

«Es ist schwierig, nachts zu schlafen. Es fehlt eine Person zu Hause.» Mutter des 18-Jährigen

Wie lange ihr Sohn in Thailand bleiben muss, ist noch offen.

Polizei sieht junge Europäer als leichte Beute

Ein an der Festnahme beteiligter thailändischer Polizist bezeichnet die beiden Schweizer gegenüber RTS als Opfer krimineller Netzwerke. Junge Reisende würden gezielt angeworben und für Drogentransporte eingesetzt.

Auch die Anwältin warnt vor einer härteren Gangart der thailändischen Behörden. In vergleichbaren Fällen würden inzwischen häufiger Gefängnisstrafen ausgesprochen. Je nach Menge und Umständen seien Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren möglich.

Nach ihren Angaben sitzen derzeit Hunderte junge Europäer wegen ähnlicher Delikte in thailändischen Gefängnissen.

Der Fall zeigt, wie vermeintlich harmlose Reiseangebote über soziale Medien genutzt werden können, um junge Menschen als Drogenkuriere anzuwerben – teilweise ohne dass diese nach eigener Darstellung wissen, was sie tatsächlich transportieren. (mke)