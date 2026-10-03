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651 Kilogramm: Das ist der schwerste Kürbis der Schweiz

651 Kilogramm: Das ist der schwerste Kürbis der Schweiz

03.10.2026, 19:1103.10.2026, 19:14
Heute, 3. Oktober 2026, hat die Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen auf dem Bächlihof in Jona SG stattgefunden. Zum 3. Mal in Folge holte sich Florian Isler aus Esslingen ZH den Titel. ...
Die drei Gewinnerexemplare am alljährlichen Kürbiswiegen.Bild: Jucker Farm

Der schwerste Kürbis der Schweiz hat am Samstag in Rapperswil-Jona 651,5 Kilogramm auf die Waage gebracht. Zum dritten Mal in Folge holte sich Florian Isler aus Esslingen ZH den Titel, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schrieben.

Beim Prachtsexemplar handelte es sich laut Jucker Farm um die Sorte Atlantic Giant. Isler sicherte sich zusätzlich drei Schweizerrekorde. Er präsentierte mit 136,6 Kilogramm die schwerste Bushel Gourd, einen sogenannten Flaschenkürbis, die längste Sonnenblume (7,695 Meter) und die mit 97,2 Kilogramm schwerste Wassermelone.

Auf den zweiten Platz schaffte es Matthias Leuenberger aus Leimiswil mit einem 500 Kilogramm schweren Kürbis, ebenfalls einem Atlantic Giant. Auch weitere Schweizer- und Weltrekorde seien bei Riesengemüse gebrochen worden, hiess es. Die Familie Meier aus Dättlikon ZH sei nun Weltrekordhalter für die schwerste Süsskartoffel (Einzelknolle) mit 13,6 Kilo. Jürg Wiesli aus Dozwil TG habe den Weltrekord für die längste Chili mit 54,3 Zentimetern gebrochen.

Heute, 3. Oktober 2026, hat die Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen auf dem Bächlihof in Jona SG stattgefunden. Zum 3. Mal in Folge holte sich Florian Isler aus Esslingen ZH den Titel. ...
Die drei Sieger können sich über Ruhm und Ehre freuen.Bild: Jucker Farm

Auf dem Bächlihof wurden insgesamt 18 Riesenkürbisse gewogen. 16 Teams hatten sich für die 13. Austragung des Anlasses an diesem Ort angemeldet, darunter zwei Züchter-Teams und zwei Familien. Unter den 18 gewogenen Exemplaren befanden sich 14 orange Kürbisse der Sorte Atlantic Giant sowie vier grüne Squash-Kürbisse.

Insgesamt war es die 27. Durchführung des Wettbewerbs. Frühere Austragungsorte waren der Juckerhof in Seegräben ZH und der Spargelhof in Rafz ZH.

Der aktuelle Schweizerrekord für einen Kürbis liegt laut Mitteilung bei 1054 Kilogramm. Der Weltrekord beträgt 1278,8 Kilogramm. An den Schweizermeisterschaften im Kürbis- und Gemüsewiegen werden die Kürbisse mit einem Gabelstapler zur Waage transportiert. (sda/cpf)

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