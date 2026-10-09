Die Königspinguine gehören im Zoo Zürich für viele zu den Hauptattraktionen. Bild: Zoo Zürich

Der Zoo Zürich verabschiedet sich von diversen beliebten Tieren – das ist die Begründung

Leo Helfenberger Folge mir

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In den letzten Tagen sorgten die Nachrichten aus dem Zoo Zürich für ziemlich viel Aufruhr. Am Mittwoch verkündete Zoodirektor Severin Dressen gegenüber dem Regionaljournal Zürich-Schaffhausen von Radio SRF, dass die Kamele den gefährdeten Goldtakinen weichen müssen. Am Donnerstag doppelt «20 Minuten» nach: Auch die Königspinguine und die Seehunde müssen gehen, denn sie stehen nicht auf der Liste der gefährdeten Tiere.

Die Liste der Tiere, die im Zoo Zürich durch andere, gefährdete Arten ersetzt werden, ist noch viel länger. Denn das Tierlexikon des Zoos umfasst unter der Kategorie «Nicht gefährdet» aktuell 90 Einträge. Darunter etwa der Falsche Clownfisch, die Tüpfelhyäne oder der Blaue Pfau. Sie alle werden nach und nach durch bedrohte und wo möglich nahe verwandte Arten ersetzt.

Der Falsche Clownfisch ist nicht alleine: Viele der Fischarten im Zoo Zürich dürften in den nächsten Jahren ersetzt werden. Bild: zoo zürich

Das wurde bereits vor einigen Jahren so kommuniziert: «Die Umstellung des Tierbestands im Zoo Zürich von nicht gefährdeten auf bedrohte Tierarten wurde bereits im 2021 öffentlich präsentierten Entwicklungsplan 2050 festgehalten. Es handelt sich dabei also nicht um eine neue Strategie», sagt Zoo-Mediensprecher Dominik Ryser zu watson.

Bei diesen Tierarten wechselt der Zoo am meisten

«Das erklärte Ziel dieser Umstellung ist es, den Anteil der bedrohten Arten auf fast 100 Prozent zu heben», sagt Ryser. Bereits in der Vergangenheit haben Tierarten aus diesem Grund den Zoo verlassen. Wie aktuelle Zahlen des Zoos zeigen, fällt der Anteil der bedrohten Wirbeltierarten je Tiergruppe aktuell sehr unterschiedlich aus:

Säugetiere: 71 Prozent

71 Prozent Amphibien: 82 Prozent

82 Prozent Reptilien: 71 Prozent

71 Prozent Vögel: 54 Prozent

54 Prozent Fische: 31 Prozent

Besucherinnen und Besucher müssen also davon ausgehen, dass es bei den Fischen und den Vögeln in den nächsten Jahrzehnten am meisten Wechsel gibt. Doch nicht alle der 90 Tierarten der oben erwähnten Liste werden ersetzt:

«Die Erdmännchen bleiben im Zoo Zürich, obwohl sie nicht zu den bedrohten Tierarten gehören. Hintergrund ist die Forschungszusammenarbeit mit der Universität Zürich am Standort Irchel», sagt Ryser. Gleiches gilt für die Nacktmulle, auch sie werden aufgrund von Forschungsinteressen nicht ausgetauscht.

Das Erdmännchenerlebnis im Zoo Zürich bleibt weiterhin im Programm. Bild: Zoo Zürich

So begründet der Zoo seine Strategie

Der Abgang einiger der Tierarten löst bei den Menschen Emotionen aus: «Wir haben ein paar wenige Reaktionen erhalten. Im ersten Moment macht es die Leute traurig, wenn sie hören, dass beispielsweise die Kamele den Zoo Zürich verlassen. Wenn sie aber erfahren, weshalb wir das tun, stossen wir auf sehr viel Verständnis», sagt Ryser.

Denn wie oben beschrieben, steht hinter den Entscheidungen die Strategie, den Anteil der bedrohten Tierarten deutlich zu erhöhen:

«Durch die Haltung und international koordinierte Zucht von bedrohten Tierarten bewahren wir in den europäischen Zoos Reservepopulationen. Sollte eine dieser Arten in der Wildnis aussterben, hätten wir noch eine Versicherung für diese Tiere ausserhalb des natürlichen Lebensraums und könnten, sobald es die Bedingungen zulassen und ausreichend intakter Lebensraum vorhanden ist, Tiere daraus wiederansiedeln.» Dominik Ryser, Zoo-Mediensprecher

Die Tüpfelhyäne gehört glücklicherweise nicht zu den bedrohten Tierarten. Bild: Zoo Zürich

Viele der nicht bedrohten Tierarten werden ersetzt. So folgt auf den Breitschnauzenkaiman eine bedrohte Krokodilart. Auch Hyänen wird es künftig im Zoo Zürich zu sehen geben. Statt der Tüpfelhyänen wird aber eine potenziell gefährdete Hyänenart durch die Lewa Savanne streifen.